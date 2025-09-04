Субсидии украинцев с сентября — вырастет ли сумма и кому могут отменить выплаты

Женщина держит деньги и коммунальную платежку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы могут получать два вида финансовой помощи для покрытия коммунальных расходов. Это льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг или жилищной субсидии.

О том, изменится ли размер жилищных субсидий в сентябре и чем этот вид выплат отличается от льгот, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Что такое жилищная субсидия и каким будет ее размер в сентябре

Жилищная субсидия является целевой государственной помощью, предназначенной для граждан, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Размер субсидии определяется индивидуально, учитывая имущественное и материальное положение домохозяйства. Субсидии предоставляются на два периода:

отопительный — с 1 октября по 30 апреля;

неотапливаемый — с 1 мая по 30 сентября.

Поскольку неотапливаемый сезон все еще продолжается, размер помощи в сентябре будет оставаться на уровне предыдущих месяцев.

Кто может оформить субсидию

Оформить субсидию могут лица, зарегистрированные в жилом помещении или люди, которые фактически проживают в квартире на условиях аренды, даже если они там не зарегистрированы. Также подать заявление на выплаты могут:

Индивидуальные застройщики, чьи дома еще не введены в эксплуатацию, но которым начисляют плату за коммунальные услуги. Внутренне перемещенные лица, проживающие в жилом помещении без официальной регистрации и договора аренды. Несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица трудоспособного возраста под опекой, по заявлению законного представителя.

Документы для оформления субсидии подаются в территориальные органы ПФУ. Важно знать, что субсидию могут прекратить предоставлять. Основной причиной для отказа является наличие просроченной задолженности за коммунальные услуги, превышающей три месяца и составляет более 680 гривен (40 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Однако, если задолженность погашена, реструктуризирована или оспаривается в судебном порядке, право на получение субсидии сохраняется.

Чем субсидия отличается от коммунальных льгот

Субсидия назначается домохозяйствам, среднемесячный совокупный доход которых за предыдущие шесть месяцев, рассчитанный на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен. Льготы же предоставляются на основе социального статуса получателя, без привязки к доходам домохозяйства.

Ранее мы писали, что в Украине планируются изменения по использованию льгот на коммунальные услуги. Граждане, которые получают помощь, должны будут тратить эти средства исключительно на оплату фактически потребленных коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что в сентябре большинству получателей субсидий продолжит поступать помощь без представления новых документов, при условии отсутствия изменений в составе семьи или имущественного положения семьи. В случае таких изменений, необходимо в течение месяца сообщить об этом Пенсионный фонд.