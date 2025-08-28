Субсидии в Украине — от чего зависит сумма помощи и кому могут отказать в сентябре

Субсидии осенью — от чего зависит сумма и кому могут отказать
До 30 сентября продолжается автоматическое продление субсидий на период без отопления. Большинство получателей и в дальнейшем будут получать помощь без дополнительных заявлений, если не изменился состав семьи или имущественное положение домохозяйства. Если такие изменения были, о них нужно сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.
Как рассчитывают субсидию
Размер помощи зависит от среднего месячного дохода семьи. Он включает зарплату, пенсии, стипендии (кроме социальных для сирот), соцвыплаты, пособие по безработице, переводы из-за границы, дивиденды и прибыль от аренды или продажи имущества. Однако новая единовременная выплата "Пакет школьника" не учитывается при назначении субсидии.
Кому нужно лично обратиться в ПФУ
Подать заявление и декларацию обязательно в следующих случаях:
- в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица;
- вы арендуете жилье и платите коммунальные услуги;
- фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
- в прошлом отопительном сезоне субсидия составляла 0 грн;
- субсидия нужна для приобретения твердого или жидкого топлива, или сжиженного газа.
Когда могут отказать в субсидии
Кроме среднемесячного дохода семьи, при назначении субсидии, обращают внимание на ряд других факторов. Поддержку не предоставляют, если:
- не возвращено излишне выплаченную субсидию;
- есть долг по алиментам более чем за три месяца;
- есть долг за коммуналку более 680 грн за три месяца;
- открыт депозит от 100 тыс. грн или сделана покупка на сумму более 100 тыс. грн;
- в семье есть взрослый, который не работает, не учится и не стоит на учёте в центре занятости;
- есть авто младше 5 лет или два и более транспортных средств до 15 лет (мопеды и велосипеды не считаются).
Субсидию также не назначают, если площадь жилья превышает 130 кв.м (квартира) или 230 кв.м (дом), кроме многодетных семей.
