Субсидии в Украине — от чего зависит сумма помощи и кому могут отказать в сентябре

До 30 сентября продолжается автоматическое продление субсидий на период без отопления. Большинство получателей и в дальнейшем будут получать помощь без дополнительных заявлений, если не изменился состав семьи или имущественное положение домохозяйства. Если такие изменения были, о них нужно сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

О том, что будет с субсидиями украинцев в сентябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как рассчитывают субсидию

Размер помощи зависит от среднего месячного дохода семьи. Он включает зарплату, пенсии, стипендии (кроме социальных для сирот), соцвыплаты, пособие по безработице, переводы из-за границы, дивиденды и прибыль от аренды или продажи имущества. Однако новая единовременная выплата "Пакет школьника" не учитывается при назначении субсидии.

Кому нужно лично обратиться в ПФУ

Подать заявление и декларацию обязательно в следующих случаях:

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица;

вы арендуете жилье и платите коммунальные услуги;

фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

в прошлом отопительном сезоне субсидия составляла 0 грн;

субсидия нужна для приобретения твердого или жидкого топлива, или сжиженного газа.

Когда могут отказать в субсидии

Кроме среднемесячного дохода семьи, при назначении субсидии, обращают внимание на ряд других факторов. Поддержку не предоставляют, если:

не возвращено излишне выплаченную субсидию;

есть долг по алиментам более чем за три месяца;

есть долг за коммуналку более 680 грн за три месяца;

открыт депозит от 100 тыс. грн или сделана покупка на сумму более 100 тыс. грн;

в семье есть взрослый, который не работает, не учится и не стоит на учёте в центре занятости;

есть авто младше 5 лет или два и более транспортных средств до 15 лет (мопеды и велосипеды не считаются).

Субсидию также не назначают, если площадь жилья превышает 130 кв.м (квартира) или 230 кв.м (дом), кроме многодетных семей.

