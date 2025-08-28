Субсидії в Україні — від чого залежить сума допомоги та кому можуть відмовити у вересні

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До 30 вересня триває автоматичне продовження субсидій на період без опалення. Більшість отримувачів і надалі отримуватимуть допомогу без додаткових заяв, якщо не змінився склад сім’ї чи майновий стан домогосподарства. Якщо такі зміни були, про них потрібно повідомити до Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Про те, що буде з субсидіями українців у вересні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як розраховують субсидію

Розмір допомоги залежить від середнього місячного доходу сім’ї. Він включає зарплату, пенсії, стипендії (крім соціальних для сиріт), соцвиплати, допомогу з безробіття, перекази з-за кордону, дивіденди та прибуток від оренди чи продажу майна. Однак нова одноразова виплата "Пакунок школяра" не враховується при призначенні субсидії.

Кому потрібно особисто звернутись до ПФУ

Подати заяву та декларацію обов’язково у таких випадках:

у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи;

ви орендуєте житло та сплачуєте комунальні послуги;

фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;

у минулому опалювальному сезоні субсидія становила 0 грн;

субсидія потрібна для придбання твердого чи рідкого палива або скрапленого газу.

Коли можуть відмовити в субсидії

Окрім середньомісячного доходу родини, під час призначення субсидії, звертають увагу на низку інших факторів. Підтримку не надають, якщо:

не повернуто надміру виплачену субсидію;

є борг по аліментах більше ніж за три місяці;

є борг за комуналку понад 680 грн за три місяці;

відкрито депозит від 100 тис. грн або зроблено покупку на суму понад 100 тис. грн;

у родині є дорослий, який не працює, не навчається і не стоїть на обліку в центрі зайнятості;

є авто молодше 5 років або два й більше транспортних засобів до 15 років (мопеди та велосипеди не рахуються).

Субсидію також не призначають, якщо площа житла перевищує 130 кв.м (квартира) або 230 кв.м (будинок), крім багатодітних сімей.

Раніше ми писали, що в Україні оновили правила надання житлових субсидій — важливого інструменту державної підтримки, що допомагає сплачувати комунальні рахунки. Проте отримати допомогу зможуть не всі.

Також ми розповідали, що через високу вартість комунальних послуг українці витрачають значну частину бюджету, а ті, хто не має стабільного доходу, змушені економити навіть на необхідному, щоб уникнути боргів. Держава продовжує допомагати таким родинам, надаючи субсидії.