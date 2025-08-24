Опалювальний сезон 2025-2026 років — чому українці можуть залишитись без субсидії

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні діють оновлені умови призначення житлових субсидій. Це один із ключових механізмів підтримки громадян, який допомагає оплачувати комунальні послуги. Однак отримати таку допомогу зможуть не всі.

Про те, чому українцям можуть відмовити в субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років, пояснили в Пенсійному фонді.

Хто ризикує залишитися без субсидії на опалювальний сезон

Найпоширеніша причина відмови — наявність заборгованості за комунальні послуги більше ніж за три місяці. Якщо загальна сума боргу перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів), субсидію не призначать. Водночас, якщо борг сплачений, реструктуризований або його оскаржують у суді, право на субсидію зберігається.

Також виплати не надаються, якщо у складі домогосподарства є повнолітні особи, які перебували за межами України понад 60 днів у період, за який враховуються доходи родини.

Що ще може стати підставою для відмови в субсидії

Має значення і майновий стан. Якщо хтось із членів родини протягом року до подання заяви зробив покупку на суму понад 50 тисяч гривень (за винятком витрат на лікування чи придбання житла після продажу іншого), допомогу не призначать.

Родина може отримати відмову і в тому разі, якщо володіє більш ніж одним об’єктом нерухомості, крім житла на окупованих територіях або у спільній власності в сільській місцевості. Ще один критерій – площа житла:

квартира не повинна перевищувати 130 кв. м;

будинок не може перевищувати 230 кв. м.

Однак для багатодітних родин, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу є винятки.

Окремо враховують наявність транспортних засобів. Якщо у власності є автомобіль віком до п’яти років або родина має більше одного транспортного засобу віком до 15 років (крім мопедів і причепів), у субсидії можуть відмовити.

Для багатодітних родин, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу правила стали гнучкішими. Тепер вони можуть отримати субсидію навіть за наявності депозитів, додаткового житла чи боргів, якщо нададуть документи, що підтверджують витрати на утримання дітей.

