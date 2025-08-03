Субсидії у 2025 році — для кого змінились умови та хто повинен подати заяву до ПФУ у серпні

Субсидії в серпні — як оформити допомогу та що змінилося у 2025
В Україні триває неопалювальний сезон, який закінчиться 1 жовтня. Тим, у кого з початку літа змінилися дані про склад родини або майновий стан, щоб платити менше за комуналку — потрібно звернутись до Пенсійного фонду.
Про те, кому, щоб не втратити субсидію, потрібно звернутись до ПФУ у серпні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
У серпні Пенсійний фонд продовжить визначати, хто отримає допомогу на оплату комунальних послуг на новий період — до 30 квітня 2026 року. Тим, хто вже користувався субсидією, її переоформлять автоматично, якщо:
- не змінився склад сім’ї чи доходи;
- немає боргів за комунальні послуги.
Втім, є випадки, коли потрібно особисто звернутися із заявою та декларацією (або спрощеною заявою). Це потрібно, якщо:
- у родині є внутрішньо переміщені особи;
- у минулому опалювальному сезоні допомога становила 0 грн;
- субсидія потрібна на придбання скрапленого газу чи пічного палива;
- фактична кількість мешканців менша, ніж зареєстрованих;
- члени сім’ї оплачують комуналку, живучи в орендованому житлі.
Про зміни у складі родини чи майновому стані потрібно повідомити ПФУ протягом 30 днів. Якщо субсидію оформлюють не з початку неопалювального сезону, враховуються доходи за два попередні квартали.
Що змінилося для родин з дітьми та ВПО
З літа 2025 року діють спрощені правила для дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних сімей (три й більше дітей). Тепер їм не відмовлять у субсидії через:
- наявність депозиту;
- купівлю житла чи земельної ділянки;
- витрати на потреби дітей (одяг, харчування, техніка тощо), якщо є підтвердні документи.
Поріг допустимого боргу для отримання допомоги збільшили з 680 грн до 4 000 грн.
Також у склад домогосподарства дитячих будинків та прийомних сімей не враховуватимуть осіб, які зареєстровані за адресою, але не внесені в декларацію. Їхні доходи й майно не братимуться до уваги.
Раніше ми писали, що багато українців шукають можливості скоротити витрати на комуналку. Одним із варіантів економії є перехід на нічний тариф, що дозволяє зменшити платіжки за електроенергію.
Також ми розповідали, що в Україні окремі категорії населення мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Розмір знижки залежить від статусу отримувача та може становити 25%, 50% або навіть передбачати повне звільнення від сплати.
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