Спроба заощадити пішла не по плану — чому не працює нічний тариф та що з цим робити

Нічний тариф на електроенергію — чому не працює знижка
Багато громадян України намагається зменшити свої витрати на комунальні послуги. Один зі способів заощадити — платити менше за електроенергію перейшовши на нічний тариф.
Про те, чому у деяких споживачів не працює нічний тариф на електроенергію та як це можна виправити, пояснили фахівці електротехнічної компанії "LINA".
Для чого українці переходять на нічний тариф
Українці можуть суттєво зекономити на електроенергії, якщо використовуватимуть її вночі — з 23:00 до 07:00. У цей період діє знижений тариф: за кіловат-годину споживач платить удвічі менше.
Якщо перенести частину побутових процесів на ніч (заряджання електромобіля, вмикання бойлера, кондиціонера чи пральної машини), економія на рахунках може сягати 40–60%.
Чому нічний тариф може не працювати
Деякі користувачі після встановлення багатозонного лічильника помічають, що знижений тариф не діє. Замість того щоб окремо рахувати денне й нічне споживання, лічильник працює за єдиним тарифом — як звичайний.
Варто зазначити, що витрати на придбання та встановлення пристрою лягають на плечі споживача. А тому обурення українців, які опинились в такій ситуації, цілком логічне.
В компанії "LINA" пояснили, що так трапляється коли лічильник неправильно запрограмовано. Наприклад, не враховано свята, перехід на літній чи зимовий час або часовий пояс. Є й інші причини:
- не погоджено лічильник з оператором системи розподілу (ОСР);
- пристрій не має сертифіката або не внесений до реєстру ОСР;
- не подано або не схвалено заявку на перехід на двозонний тариф;
- немає підключення за потрібними протоколами (MODBUS, DLMS, PLC);
- модель лічильника не підтримує двозонний режим або несумісна з системою обліку.
"Без правильної програмиції — наприклад, збоїв у святкових періодах або літньому часі — нічна зона тарифікації просто не спрацює", — пояснив співробітник компанії.
Чи варто переходити на нічний тариф
У ДТЕК зазначають, що головна перевага двозонного тарифу — це економія. Електроприлади, які споживають багато енергії, краще вмикати вночі. Таким чином можна суттєво зменшити суми в платіжках.
Для зручності експерти радять обирати двозонні лічильники з GSM-модулем — вони автоматично передають показники постачальнику або оператору системи розподілу. Це економить час і допомагає уникнути помилок у розрахунках.
Раніше ми писали, що у серпні тарифи на газ та електроенергію в Україні не зміняться: газ коштуватиме 7,96 грн/кубометр, електроенергія — 4,32 грн/кВт-год.
Також ми розповідали, що українці мають раз на 4 роки проходити повірку лічильників води, щоб підтвердити їхню справність. На відміну від газових, водяні лічильники зазвичай перевіряють за кошти споживача.
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