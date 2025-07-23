Спроба заощадити пішла не по плану — чому не працює нічний тариф та що з цим робити

Жінка перевіряє показники лічильника. Фото: УНІАН

Багато громадян України намагається зменшити свої витрати на комунальні послуги. Один зі способів заощадити — платити менше за електроенергію перейшовши на нічний тариф.

Про те, чому у деяких споживачів не працює нічний тариф на електроенергію та як це можна виправити, пояснили фахівці електротехнічної компанії "LINA".

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Для чого українці переходять на нічний тариф

Українці можуть суттєво зекономити на електроенергії, якщо використовуватимуть її вночі — з 23:00 до 07:00. У цей період діє знижений тариф: за кіловат-годину споживач платить удвічі менше.

Якщо перенести частину побутових процесів на ніч (заряджання електромобіля, вмикання бойлера, кондиціонера чи пральної машини), економія на рахунках може сягати 40–60%.

Чому нічний тариф може не працювати

Деякі користувачі після встановлення багатозонного лічильника помічають, що знижений тариф не діє. Замість того щоб окремо рахувати денне й нічне споживання, лічильник працює за єдиним тарифом — як звичайний.

Варто зазначити, що витрати на придбання та встановлення пристрою лягають на плечі споживача. А тому обурення українців, які опинились в такій ситуації, цілком логічне.

В компанії "LINA" пояснили, що так трапляється коли лічильник неправильно запрограмовано. Наприклад, не враховано свята, перехід на літній чи зимовий час або часовий пояс. Є й інші причини:

не погоджено лічильник з оператором системи розподілу (ОСР);

пристрій не має сертифіката або не внесений до реєстру ОСР;

не подано або не схвалено заявку на перехід на двозонний тариф;

немає підключення за потрібними протоколами (MODBUS, DLMS, PLC);

модель лічильника не підтримує двозонний режим або несумісна з системою обліку.

"Без правильної програмиції — наприклад, збоїв у святкових періодах або літньому часі — нічна зона тарифікації просто не спрацює", — пояснив співробітник компанії.

Чи варто переходити на нічний тариф

У ДТЕК зазначають, що головна перевага двозонного тарифу — це економія. Електроприлади, які споживають багато енергії, краще вмикати вночі. Таким чином можна суттєво зменшити суми в платіжках.

Для зручності експерти радять обирати двозонні лічильники з GSM-модулем — вони автоматично передають показники постачальнику або оператору системи розподілу. Це економить час і допомагає уникнути помилок у розрахунках.

Раніше ми писали, що у серпні тарифи на газ та електроенергію в Україні не зміняться: газ коштуватиме 7,96 грн/кубометр, електроенергія — 4,32 грн/кВт-год.

Також ми розповідали, що українці мають раз на 4 роки проходити повірку лічильників води, щоб підтвердити їхню справність. На відміну від газових, водяні лічильники зазвичай перевіряють за кошти споживача.