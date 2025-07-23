Попытка сэкономить пошла не по плану — почему не работает ночной тариф и что с этим делать

Ночной тариф на электроэнергию — почему не работает скидка
Многие граждане Украины пытаются уменьшить свои расходы на коммунальные услуги. Один из способов сэкономить — платить меньше за электроэнергию перейдя на ночной тариф.
О том, почему у некоторых потребителей не работает ночной тариф на электроэнергию и как это можно исправить, объяснили специалисты электротехнической компании "LINA".
Для чего украинцы переходят на ночной тариф
Украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии, если будут использовать ее ночью — с 23:00 до 07:00. В этот период действует сниженный тариф: за киловатт-час потребитель платит вдвое меньше.
Если перенести часть бытовых процессов на ночь (зарядка электромобиля, включение бойлера, кондиционера или стиральной машины), экономия на счетах может достигать 40-60%.
Почему ночной тариф может не работать
Некоторые пользователи после установки многозонного счетчика замечают, что сниженный тариф не действует. Вместо того чтобы отдельно считать дневное и ночное потребление, счетчик работает по единому тарифу — как обычный.
Стоит отметить, что расходы на приобретение и установку устройства ложатся на плечи потребителя. Поэтому возмущение украинцев, которые оказались в такой ситуации, вполне логичное.
В компании "LINA" объяснили, что так случается когда счетчик неправильно запрограммирован. Например, не учтены праздники, переход на летнее или зимнее время, или часовой пояс. Есть и другие причины:
- не согласован счетчик с оператором системы распределения (ОСР);
- устройство не имеет сертификата или не внесено в реестр ОСР;
- не подана или не одобрена заявка на переход на двухзонный тариф;
- нет подключения по нужным протоколам (MODBUS, DLMS, PLC);
- модель счетчика не поддерживает двухзонный режим или несовместима с системой учета.
"Без правильной программиции — например, сбоев в праздничных периодах или летнем времени — ночная зона тарификации просто не сработает", — пояснил сотрудник компании.
Стоит ли переходить на ночной тариф
В ДТЭК отмечают, что главное преимущество двухзонного тарифа — это экономия. Электроприборы, которые потребляют много энергии, лучше включать ночью. Таким образом можно существенно уменьшить суммы в платежках.
Для удобства эксперты советуют выбирать двухзонные счетчики с GSM-модулем — они автоматически передают показатели поставщику или оператору системы распределения. Это экономит время и помогает избежать ошибок в расчетах.
Ранее мы писали, что в августе тарифы на газ и электроэнергию в Украине не изменятся: газ будет стоить 7,96 грн/кубометр, электроэнергия — 4,32 грн/кВт-ч.
Также мы рассказывали, что украинцы должны раз в 4 года проходить поверку счетчиков воды, чтобы подтвердить их исправность. В отличие от газовых, водяные счетчики обычно проверяют за счет потребителя.
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