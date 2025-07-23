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Главная Экономика Ночной тариф на электроэнергию — почему не работает скидка

Ночной тариф на электроэнергию — почему не работает скидка

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 05:45
Попытка сэкономить пошла не по плану — почему не работает ночной тариф и что с этим делать
Женщина проверяет показатели счетчика. Фото: УНИАН

Многие граждане Украины пытаются уменьшить свои расходы на коммунальные услуги. Один из способов сэкономить — платить меньше за электроэнергию перейдя на ночной тариф.

О том, почему у некоторых потребителей не работает ночной тариф на электроэнергию и как это можно исправить, объяснили специалисты электротехнической компании "LINA".

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Для чего украинцы переходят на ночной тариф

Украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии, если будут использовать ее ночью — с 23:00 до 07:00. В этот период действует сниженный тариф: за киловатт-час потребитель платит вдвое меньше.

Если перенести часть бытовых процессов на ночь (зарядка электромобиля, включение бойлера, кондиционера или стиральной машины), экономия на счетах может достигать 40-60%.

Почему ночной тариф может не работать

Некоторые пользователи после установки многозонного счетчика замечают, что сниженный тариф не действует. Вместо того чтобы отдельно считать дневное и ночное потребление, счетчик работает по единому тарифу — как обычный.

Стоит отметить, что расходы на приобретение и установку устройства ложатся на плечи потребителя. Поэтому возмущение украинцев, которые оказались в такой ситуации, вполне логичное.

В компании "LINA" объяснили, что так случается когда счетчик неправильно запрограммирован. Например, не учтены праздники, переход на летнее или зимнее время, или часовой пояс. Есть и другие причины:

  • не согласован счетчик с оператором системы распределения (ОСР);
  • устройство не имеет сертификата или не внесено в реестр ОСР;
  • не подана или не одобрена заявка на переход на двухзонный тариф;
  • нет подключения по нужным протоколам (MODBUS, DLMS, PLC);
  • модель счетчика не поддерживает двухзонный режим или несовместима с системой учета.

"Без правильной программиции — например, сбоев в праздничных периодах или летнем времени — ночная зона тарификации просто не сработает", — пояснил сотрудник компании.

Стоит ли переходить на ночной тариф

В ДТЭК отмечают, что главное преимущество двухзонного тарифа — это экономия. Электроприборы, которые потребляют много энергии, лучше включать ночью. Таким образом можно существенно уменьшить суммы в платежках.

Для удобства эксперты советуют выбирать двухзонные счетчики с GSM-модулем — они автоматически передают показатели поставщику или оператору системы распределения. Это экономит время и помогает избежать ошибок в расчетах.

Ранее мы писали, что в августе тарифы на газ и электроэнергию в Украине не изменятся: газ будет стоить 7,96 грн/кубометр, электроэнергия — 4,32 грн/кВт-ч.

Также мы рассказывали, что украинцы должны раз в 4 года проходить поверку счетчиков воды, чтобы подтвердить их исправность. В отличие от газовых, водяные счетчики обычно проверяют за счет потребителя.

тарифы электроэнергия экономия счетчики свет
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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