Вартість комуналки з 1 серпня — скільки коштуватиме куб газу та кіловат електрики

Чоловік рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У серпні українці платитимуть за газ і світло так само як і зараз. Ціна за кубометр газу становитиме 7,96 грн, а за кіловат-годину електроенергії — 4,32 грн. Ці тарифи вже офіційно затверджені та діятимуть весь місяць.

Про те, скільки українці платитимуть за електроенергію та газопостачання в серпні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Для більшості споживачів — 98%, які отримують газ від компанії "Нафтогаз", вартість газу не зміниться. Це пов’язано з тим, що діє мораторій на підвищення цін на газ, який триватиме до наступного року.

Що стосується електроенергії, то тариф також залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год. Підвищення тарифів на електроенергію не планується щонайменше до жовтня 2025 року.

Наразі, з урахуванням середнього споживання — близько 165 кВт-год на місяць, середньостатистична сім’я з трьох осіб витрачатиме приблизно 713 грн за світло.

Споживачі, які мають двозонні лічильники, можуть заощадити — у нічний час (з 23:00 до 7:00) тариф знижується вдвічі до 2,16 грн за кВт-год. Якщо третину електроенергії використовувати вночі, сума в платіжці може бути меншою — близько 606 грн.

Коли та на скільки може зрости вартість електроенергії

За прогнозами фахівців, тарифи на електроенергію будуть підвищувати до рівня інших європейських країн. Але при цьому влада планує покращити адресну допомогу для тих, хто справді її потребує.

"Підняття до 6 гривень буде. Можливо, його зроблять у два етапи. Коли саме це відбудеться — незрозуміло, бо конкретної дати немає", — переконаний заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Експерт прогнозує, що підвищення може відбутися у два етапи, але коли саме — поки невідомо. Найімовірніше, зростання тарифів відбудеться ближче до 2026 року.

Раніше ми писали, що в Україні окремі категорії громадян мають право на знижку при сплаті за житлово-комунальні послуги. Розмір пільг варіюється залежно від статусу людини — він може становити 25%, 50% або навіть повне звільнення від сплати.

Також ми розповідали, що кожного місяця українці подають дані про обсяг спожитого газу — це звична практика для більшості користувачів. Проте бувають ситуації, коли потрібно терміново надіслати постачальнику фотографію лічильника.