Деяким споживачам газу потрібно зробити фото лічильника — в чому причина

Чоловік перевіряє газовий лічильник. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Щомісяця українці звітують про об'єми використаного газу. Це звична справа, до якої звик кожен споживач. Однак існують випадки, коли українцям потрібно терміново передати фото свого лічильника постачальнику.

Про те, чому деяким українцям доводиться платити більше за газ та як у цьому може зарадити фото лічильника, пояснили в Харківській філії "Газмерж".

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Щоб платити лише за фактично спожитий газ, українцям слід щомісяця подавати актуальні показання газового лічильника з 1 по 5 число. Це важлива вимога, якої повинен дотримуватись кожен споживач.

Проте іноді українці отримують рахунки з завищеними сумами за газ. Основна причина — технічні або людські помилки при передачі даних, які можуть обернутися суттєвими переплатами.

Чому деяким споживачам потрібно сфотографувати газовий лічильник

Якщо під час подачі даних з лічильника ви припустилися помилки, наприклад, вказали зайву цифру або переплутали їх місцями — потрібно якнайшвидше звернутися до газопостачальної компанії. При цьому алгоритм дій такий:

Складіть коротку заяву у довільній формі з проханням провести контрольну перевірку показань лічильника. Додайте до заяви фотографію лічильника з актуальними даними. Надішліть документи на електронну адресу центру обслуговування вашого підрозділу "Газмереж".

Після того, як контролер підтвердить реальні показання, в особовому рахунку клієнта буде здійснено коригування нарахованої суми.

Якщо не вжити заходів вчасно, можна опинитися перед необхідністю сплачувати на тисячі гривень більше. Тому перед подачею даних слід бути особливо уважним, зокрема при використанні онлайн-сервісів.

Раніше ми писали, що в Україні всі споживачі, які підключені до газопостачання, зобов’язані щомісячно сплачувати не лише за фактично використане паливо, а й за його транспортування. Навіть у випадках, коли газ не споживається зовсім, рахунок за доставку все одно виставляється.

Також ми розповідали, що газ українцям постачають різні оператори. Більшість громадян уклали договори з Нафтогазом, який встановив фіксовану річну ціну за один кубометр газу.