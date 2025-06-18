Доставка газу — кому варто відмовитись від послуги та як це зробити

Чоловік тримає платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні всі, хто підключений до газової мережі, зобов’язані щомісяця оплачувати не лише спожитий газ, а і його доставку. Причому, навіть якщо газ не використовується, платіжка за транспортування все одно приходить.

Про те, як уникнути непотрібних нарахувань за розподіл газу у 2025 році, пояснили в НКРЕКП.

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Чому нараховується плата за доставку газу

Українці отримують дві окремі квитанції: одна — за спожитий газ, інша — за його транспортування. За правилами, встановленими Нацкомісією з регулювання енергетики (НКРЕКП), пільг чи знижок на оплату за розподіл газу не передбачено.

Якщо ваш будинок або квартира підключені до газової системи, оплата за доставку нараховується автоматично. Це відбувається незалежно від того, чи використовувався газ у конкретному місяці.

Вартість газу для населення наразі становить 7,96 грн за кубометр і залишатиметься незмінною щонайменше до кінця квітня 2026 року. А тариф за доставку залежить від обсягу газу, спожитого в попередні періоди.

Чи можна скасувати другу платіжку за газ

Єдиний законний спосіб повністю позбутися нарахувань за доставку — це офіційне відключення від газопостачання. Для цього потрібно:

подати заяву до місцевої газової компанії з проханням розірвати договір;

отримати акт про припинення постачання;

дочекатися, поки фахівці проведуть технічне відключення житла від мережі.

Лише після завершення всіх етапів нарахування припиняться. Якщо оператор газових мереж зволікає або відмовляється виконати відключення, споживач має право подати скаргу до НКРЕКП. Це дозволить захистити ваші права та припинити зайві витрати на послуги, якими ви не користуєтеся.

Раніше ми писали, що в Україні для військовослужбовців, які офіційно визнані учасниками бойових дій, законодавством передбачені різні пільги. Серед них — знижена оплата за житлово-комунальні послуги, включаючи постачання газу, електроенергії, оплату за утримання житла тощо.

Також ми розповідали, що часто мешканці перших і других поверхів висловлюють небажання сплачувати за ліфти, аргументуючи це тим, що вони ними не користуються. Важливо розуміти, що оплата не залежить від частоти користування, а спрямована на забезпечення функціонування ліфтового обладнання — технічне обслуговування, поточний ремонт і підтримку безпеки.