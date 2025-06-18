Доставка газа — кому стоит отказаться от услуги и как это сделать

Мужчина держит платежку за газ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине все, кто подключен к газовой сети, обязаны ежемесячно оплачивать не только потребленный газ, а и его доставку. Причем, даже если газ не используется — платежка за транспортировку все равно приходит.

О том, как избежать ненужных начислений за распределение газа в 2025 году, объяснили в НКРЭКУ.

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Почему начисляется плата за доставку газа

Украинцы получают две отдельные квитанции: одна — за потребленный газ, другая — за его транспортировку. По правилам, установленным Нацкомиссией по регулированию энергетики (НКРЭКУ), льгот или скидок на оплату за распределение газа не предусмотрено.

Если ваш дом или квартира подключены к газовой системе — оплата за доставку начисляется автоматически. Это происходит независимо от того, использовался ли газ в конкретном месяце.

Стоимость газа для населения сейчас составляет 7,96 грн за кубометр и будет оставаться неизменной как минимум до конца апреля 2026 года. А тариф за доставку зависит от объема газа, потребленного в предыдущие периоды.

Можно ли отменить вторую платежку за газ

Единственный законный способ полностью избавиться от начислений за доставку — это официальное отключение от газоснабжения. Для этого нужно:

подать заявление в местную газовую компанию с просьбой расторгнуть договор;

получить акт о прекращении поставки;

дождаться, пока специалисты проведут техническое отключение жилья от сети.

Только после завершения всех этапов начисления прекратятся. Если оператор газовых сетей медлит или отказывается выполнить отключение, потребитель имеет право подать жалобу в НКРЭКУ. Это позволит защитить ваши права и прекратить лишние расходы на услуги, которыми вы не пользуетесь.

Ранее мы писали, что в Украине для военнослужащих, которые официально признаны участниками боевых действий, законодательством предусмотрены различные льготы. Среди них — сниженная оплата за жилищно-коммунальные услуги, включая поставки газа, электроэнергии, оплату за содержание жилья и т.д.

Также мы рассказывали, что часто жители первых и вторых этажей выражают нежелание платить за лифты, аргументируя это тем, что они ими не пользуются. Важно понимать, что оплата не зависит от частоты пользования, а направлена на обеспечение функционирования лифтового оборудования — техническое обслуживание, текущий ремонт и поддержание безопасности.