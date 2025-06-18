Обслуговування ліфтів — чи повинні скидатися мешканці нижніх поверхів

Ліфти в будинку. Фото: УНІАН

Багато мешканців перших і других поверхів не хочуть платити за ліфти, адже вони ними не користуються. Тут варто розуміти, що плата нараховується не за поїздки, а за утримання ліфтового господарства — його обслуговування, ремонт та безпечну роботу. Однак в окремих випадках мешканців цих поверхів можуть звільнити від сплати.

Про те, чи можуть мешканці нижніх поверхів не сплачувати за ліфти, зазначається у частині 1 статті 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

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Чи повинні мешканці перших поверхів платити за ліфти

До послуги з управління багатоквартирним будинком входить утримання всього спільного майна. Це включає:

утримання ліфтового господарства;

виконання санітарно-технічних робіт;

прибирання приміщень загального користування та прибудинкової території;

обслуговування інженерних мереж (окрім тих, що обслуговуються окремими договорами).

Тобто усі співвласники беруть участь у фінансуванні витрат на утримання будинку та прилеглої території пропорційно до своєї частки у спільному майні. Ліфти, як елемент спільної власності багатоквартирного будинку, потребують регулярного обслуговування, за яке відповідальні всі мешканці.

Кого можуть звільнити від сплати за ліфти

Отже, нарахування плати за утримання ліфтів відповідає нормам чинного законодавства. Однак там, де діють об’єднання співвласників (ОСББ), укладаються колективні договори, за якими жителі першого, а іноді й другого поверхів, можуть бути звільнені від сплати за ліфт. У випадку з другим поверхом буває так, що ліфт навіть не зупиняється на цьому рівні, якщо мешканці його не оплачують.

Відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку", співвласники мають право на загальних зборах ухвалювати рішення щодо управління спільною власністю, включно з можливістю звільнення мешканців першого поверху від витрат на обслуговування ліфтового обладнання.

Щоб реалізувати таке рішення, слід винести його на розгляд загальних зборів ОСББ або звернутися до управляючої компанії. Якщо більшість співвласників підтримає цю ініціативу, жителі нижніх поверхів можуть бути звільнені від обов’язку платити за утримання ліфтів, яким вони фактично не користуються.

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