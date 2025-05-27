Правила стоянки у дворі — яке покарання загрожує сусіду, який не вміє паркуватись

Водія попереджають про порушення. Фото: УНІАН

Чимало українців купують авто для зручності у щоденних поїздках. Однак не кожен має гараж або може знайти стоянку поблизу свого будинку — особливо, якщо мова йде про багатоповерхівки. У таких випадках доводиться залишати транспорт просто у дворі, тож важливо знати, де саме цього робити не варто.

Про те, де на території житлового комплексу не можна паркуватись та який штраф за це можна отримати, пояснили в Департаменті територіального контролю міста Києва.

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Чи можна паркуватись у дворі біля дому

Залишати машину на території житлового комплексу або подвір’я дозволено — це не суперечить чинному законодавству. Власники автівок мають право на тимчасову або постійну стоянку поруч із будинком. Втім, існують правила, які не можна ігнорувати.

Паркування не повинно створювати небезпеку чи незручності іншим мешканцям. Порушення таких норм не лише загрожує штрафом, а й може викликати невдоволення сусідів. Зокрема паркування заборонене:

на тротуарах;

на клумбах або газонах;

поруч зі сміттєвими контейнерами;

у місцях, де машина блокує проїзд спецтехніки чи служб екстреної допомоги (швидка, поліція, сміттєвоз тощо).

Крім цього, є встановлені мінімальні відстані, яких потрібно дотримуватись при паркуванні:

50 м до залізничного переїзду;

не менше 5 м від контейнерів для сміття;

30 м від зупинки громадського транспорту;

мінімум 10 м від пішохідного переходу, перехрестя, виїзду з прилеглої території або дорожніх робіт.

На скільки можуть оштрафувати порушників

За ігнорування правил зупинки та стоянки передбачені фінансові санкції:

340 грн — за парковання в недозволених місцях, у тому числі на стоянках для електрокарів;

680 грн — якщо авто створює загрозу безпеці руху чи блокує проїзд.

У деяких ситуаціях можливі й додаткові санкції — наприклад, евакуація транспортного засобу. Також, окрім офіційних покарань, варто зважати на ставлення інших мешканців.

Люди можуть влаштовувати "виховні" акції проти тих, хто паркується на дитячих майданчиках або тротуарах. Найпоширеніші методи — це записки з попередженням під двірниками або більш креативні способи відплати.

Раніше ми писали, що дехто з українців вважає камеру в під’їзді не розкішшю, а способом убезпечити себе від крадіжок чи вандалізму. Однак перед встановленням варто з’ясувати, чи це законно.

Також ми розповідали, що жителі сіл та приватного сектору часто вирощують овочі й фрукти та іноді продають їх просто неба. Але така торгівля може не лише не принести прибутку, а й спричинити штрафи.