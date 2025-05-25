Торгівля на вулиці — на скільки штрафують тих, хто продає продукцію біля дороги

Жінка продає квіти на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато громадян України, які проживають в селах чи приватному секторі, мають городи та сади, на яких вирощують овочі, фрукти, ягоди, зелень та інші рослини. Інколи, щоб трохи заробити, вони продають свою продукцію просто на вулиці. Однак такий спосіб заробітку може, навпаки, обернутися фінансовими втратами.

Про те, на скільки можуть оштрафувати за незаконну торгівлю на вулиці у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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У міських дворах, на вулицях, скверах і площах часто можна побачити людей, які продають продукти чи товари просто з рук або з імпровізованих столиків. Однак така торгівля незаконна.

Відповідно до чинного законодавства України, торгівля у невстановлених місцях порушує правила. Стаття 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф за такі дії:

від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за продаж звичайних товарів (від 17 до 119 грн) . У деяких випадках продукцію також можуть конфіскувати;

. У деяких випадках продукцію також можуть конфіскувати; від шести до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів, якщо йдеться про продаж промислової продукції (одяг, побутова хімія тощо) з конфіскацією предметів торгівлі (від 102 до 255 гривень).

Також заборонено встановлювати торгові точки без дозволу — це стосується автомобілів, причепів, візків, лотків чи столиків. Заборона діє як для звичайних громадян, так і для підприємців, якщо місце торгівлі не затверджене міською адміністрацією.

Влада запевняє, що поважає працю тих, хто вирощує та продає власну сільськогосподарську продукцію, але просить усіх дотримуватись правил. Продаж у дозволених місцях, таких як ринки, забезпечує не лише законність, а й гігієнічну безпеку та правильні умови зберігання товарів.

Раніше ми писали, що податкова служба посилила контроль за грошовими переказами. Внаслідок моніторингу виявили близько 11 000 осіб, які торгували онлайн без реєстрації ФОП, ухиляючись від податків.

Також ми розповідали, що українці почали отримувати листи від податкової з вимогою з’явитися до місцевого відділення ДПС у визначений час. Причина — необхідність надати пояснення щодо регулярної підприємницької діяльності через NovaPay, тобто онлайн-продажів із зарахуванням коштів на особисту картку.