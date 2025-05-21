Українців почали викликати в податкову — які листи розсилає ДПС і навіщо

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Українцям почали надходити листи від податкової з вимогою з’явитися в територіальне відділення ДПС на конкретну дату/годину. Причина — надання пояснення про систематичне ведення господарської діяльності з використанням NovaPay. Іншими словами, це стосується продажу товарів в інтернеті з прийманням коштів на особисту картку.

Приклад листа показала бухгалтерка Людмила Боднар у соціальній мережі Threads.

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Контролюючий орган почав посилено моніторити продавців в інтернеті, які користуються цифровими платформами, зокрема OLX. Реалізувати вживані речі кілька разів на рік можна, проте систематична діяльність із прийманням готівкових коштів або на банківську картку розцінюється як незареєстрований бізнес.

У листі від 8 травня йдеться про вимогу особисто з’явитися до Головного управління ДПС у Чернівецькій області:

"Для надання пояснення, складання та підписання протоколу про адміністративне правопорушення за результатами дотримання вимог порядку провадження господарської діяльності в частині операцій з прийманням коштів з використанням послуг (сервісів) ТОВ "Нова Пей".

Лист від податкової служби. Фото: buh_for_you/Threads

Як видно, податківці посилили контроль за громадянами, які продають товари онлайн без офіційної реєстрації ФОП. Загалом підприємницька діяльність є обов’язковою у випадках:

систематичної реалізації нових товарів або речей, виготовлених власноруч;

приймання замовлень у соціальних мережах і месенджерах;

здійснення масових продажів;

використання сервісів, як NovaPay, для розрахунків із клієнтами.

Якщо людина здійснила три і більше продажі в інтернеті, то повинна відкрити ФОП для регулярної сплати податків. Або ж декларувати доходи в річній звітності, сплачуючи 18% ПДФО та 5% військового збору. Ігнорування цих вимог може призвести до адміністративної відповідальності, про що прямо написано в листі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало українців купують мобільні телефони, зокрема iPhone, за кордоном. І виникає питання, чи доведеться оподатковувати техніку при перетині кордону. Смартфон у кількості до двох одиниць вважається предметом особистого користування і не підлягає оподаткуванню.

Також ми писали, що ФОПи можуть заздалегідь підготуватися до податкової перевірки та уникнути багатьох проблем. Вони мають провести ревізію всіх документів, здійснити аудит податкових зобов’язань та проаналізувати фінансові операцій на ознаки ризиковості.