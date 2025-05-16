Перевірки ФОП у 2025 році — як підготуватися до візиту інспекторів і що треба зробити

Податкова перевірка. Фото: Pexels

Підприємці знають, що податковий моніторинг можуть ініціювати дуже спонтанно. Успішне проходження перевірки багато в чому залежить від ретельної підготовки. Важливо дотримуватися певних кроків, аби мінімізувати ризики та уникнути потенційних штрафів за порушення.

Про це розповіли на сайті адвоката Богдана Янківа.

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Ревізія документів

Податківці першочергово перевіряють саме документацію. Необхідно зберігати важливі договори, квитанції, звіти, рахунки-фактури, накладні, акти тощо в хронологічному порядку, аби мати швидкий доступ до необхідних паперів. Відсутність первинної документації — підстава для стягнення штрафу в розмірі 1 020 грн.

Не завадить провести аудит трудових відносин. Найбільш поширеними порушеннями представників бізнесу є:

неоформлення найманих працівників;

заниження заробітних плат;

використання цивільно-правових договорів замість трудових;

виплати доходів "у конвертах" тощо.

Також потрібно перевірити правильність оформлення документів, щоб були присутні всі підписи, печатки та реквізити. Плюс доведеться звірити дані з інформацією в обліковій системі. Бо неспівпадіння сум, наприклад, щодо доходу за звітний період, тягне за собою фінансові санкції.

Аудит податкових зобов’язань

Дуже часто ФОПи "страждають" через неуважність в питанні податкових обов’язків. Підприємці повинні вчасно сплачувати ПДВ, ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний внесок, єдиний податок тощо. Ухилення від поповнення державного бюджету карається штрафом, але можна його уникнути такими діями:

проведенням звірки нарахованих податків з фактично сплаченими сумами;

перевіркою правильності обчислення податкових зобов’язань;

звіркою даних, відображених у фінансовій звітності, з деклараціями;

аналізом відповідності накладних вимогам законодавства.

Якщо самостійно знайти помилку і виправити її, то штрафи зменшуються або взагалі анулюються. Краще заздалегідь подати уточнюючу декларацію, перш ніж неточність знайдуть податківці.

Те саме стосується заборгованості. Необхідно звірити стан розрахунків із бюджетом через Електронний кабінет платника, отримати довідку про відсутність боргу з ДПС, проаналізувати інтегровану картку платника податків. Це допоможе вчасно виявити проблему та уникнути більш прискіпливого моніторингу.

Аналіз ризикових операцій

Ще один потенційний тригер для контролюючого органу — фінансові операції. Слід проаналізувати всі банківські виписки і виділити сумнівні транзакції, до яких можуть виникнути питання. Діючи на випередження, треба підготувати підтверджувальні документи, скласти пояснення для платежів із нетиповими контрагентами.

Інспектори звертають увагу на операції з ознаками фіктивності, бо це ризик серйозного порушення закону. ФОПам варто слідкувати за всіма банківськими транзакціями і зберігати документи на підтвердження легальності походження коштів. Особливо якщо йдеться про великі суми.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці повинні до 20 травня сплатити єдиний соціальний внесок, військовий збір та єдиний податок. Невчасне поповнення державного бюджету загрожує накладанням штрафних санкцій. Так само покарають за неподання декларацій і звітів.

Ми писали, що деякі українці можуть сплачувати пільгову ставку ЄСВ — замість 22% всього 8,41%. Це право поширюється на роботодавців, які працевлаштували особу з інвалідністю. За таких працівників ставка єдиного соціального внеску зменшується майже втричі.