Пільга з ЄСВ у 2025 році — хто може платити зменшену ставку

Калькулятор. Фото: Pexels

Українці знають, що ставка єдиного соціального внеску перебуває на рівні 22% від заробітної плати. Стільки платять роботодавці за найманих працівників. Але в окремих випадках ставка ЄСВ зменшується майже втричі, до 8,41%, за наявності підтверджувальних документів.

Про це йдеться в Законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Реклама

Читайте також:

Хто платить пільгову ставку ЄСВ

Традиційно за найманих співробітників сплачують 22% від їхнього доходу, мінімальний розмір у 2025 році становить 1 760 грн на місяць (22% від 8 000 грн). Проте існує п. 13 ст. 8 закону, згідно з яким ФОПи, керівники юридичних осіб мають право застосовувати пільгову ставку ЄСВ — 8,41%.

"Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної бази нарахування", — йдеться в законі.

Іншими словами, якщо найманий працівник є особою з інвалідністю, то за нього сплачується не 22% від зарплати, а всього 8,41%. Водночас необхідно надати роботодавцеві підтверджувальні документи, в саме завірений витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності.

До 2025 року достатньо було отримати довідку до акта огляду МСЕК, але з 1 січня повноваження медико-соціальних експертних комісій передали Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності. До 1 липня поточного року українцям дозволено використовувати два документи:

довідку МСЕК;

витяг із рішення експертної комісії.

Зауважимо, нарахування єдиного соціального внеску за пільговою ставкою здійснюється роботодавцем із дати отримання від підлеглого документів щодо встановлення інвалідності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть притягнути до кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків і зборів. Покарання у вигляді чималеньких штрафів визначені в ККУ. Проте фінансового стягнення можна уникнути.

Також ми писали, що у травні 2025 року ФОПи повинні вчасно заплатити єдиний соціальний внесок, військовий збір і єдиний податок. Плюс необхідно відзвітувати перед контролюючим органом про доходи.

Реклама