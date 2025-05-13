Льгота по ЕСВ в 2025 году — кто может платить уменьшенную ставку

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Украинцы знают, что ставка единого социального взноса находится на уровне 22% от заработной платы. Столько платят работодатели за наемных сотрудников. Но в отдельных случаях ставка ЕСВ уменьшается почти втрое, до 8,41%, при наличии подтверждающих документов.

Об этом говорится в Законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

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Кто платит льготную ставку ЕСВ

Традиционно за наемных сотрудников платят 22% от их дохода, минимальный размер в 2025 году составляет 1 760 грн в месяц (22% от 8 000 грн). Однако существует п. 13 ст. 8 закона, согласно которому ФЛП, руководители юридических лиц имеют право применять льготную ставку ЕСВ — 8,41%.

"Единый взнос для предприятий, учреждений и организаций, физических лиц-предпринимателей, в том числе избравших упрощенную систему налогообложения, в которых работают лица с инвалидностью, устанавливается в размере 8,41 процента определенной базы начисления", — говорится в законе.

Иными словами, если наемный сотрудник является лицом с инвалидностью, то за него уплачивается не 22% от зарплаты, а всего 8,41%. Но необходимо предоставить работодателю подтверждающие документы, в частности заверенную выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица по установлению инвалидности.

До 2025 года достаточно было получить справку к акту осмотра МСЭК, но с 1 января полномочия медико-социальных экспертных комиссий передали Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности. До 1 июля текущего года украинцам разрешено использовать два документа:

справку МСЭК;

выписку из решения экспертной комиссии.

Отметим, начисление единого социального взноса по льготной ставке осуществляется работодателем с даты получения от подчиненного документов об установлении инвалидности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут привлечь к уголовной ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов. Наказание в виде немаленьких штрафов определены в УКУ. Однако финансового взыскания можно избежать.

Также мы писали, что в мае 2025 года ФЛП должны вовремя заплатить единый социальный взнос, военный сбор и единый налог. Плюс необходимо отчитаться перед контролирующим органом о доходах.

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