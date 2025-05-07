Єдиний соціальний внесок — які штрафи загрожують українцям у 2025 році

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні повернули обов’язкову сплату ЄСВ з 1 січня 2025 року. Мінімальний страховий внесок перебуває на рівні 1 760 грн (8 000 грн х 22%). А порушення у сфері обліку, нарахування та сплати єдиного соціального внеску тягнуть за собою немаленькі штрафи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка фінансова та адміністративна відповідальність загрожує платникам податків у 2025 році.

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Штрафи через ЄСВ

Вичерпний перелік порушень міститься у законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і Кодексі про адміністративні правопорушення. Закон про ЄСВ передбачає такі штрафні санкції для платників податків:

за ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік — 170 грн;

за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ — 20% від суми боргу;

за неповну чи несвоєчасну сплата ЄСВ одночасно з видачею авансових платежів — 10% від заборгованості;

за донарахування своєчасно не сплаченого ЄСВ — 10% від суми за кожний повний або неповний звітний період плюс 0,1% пені за день прострочення;

за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ — від 136 до 255 грн;

за неподання звітності, несвоєчасне подання, подання за неправильною формою — від 1020 грн до 2 040 грн.

Окремо ФОПів можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтями КУпАП. Розміри штрафів у 2025 році такі:

за неподання додатків 1, 2, 3, 5 та 6 у складі Податкового розрахунку — від 510 грн до 850 грн;

за несплату ЄСВ, у тому числі авансових платежів, якщо сума не перевищує 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5 100 грн) — від 680 до 5 100 грн;

за несплату внеску, якщо сума перевищує 300 нмдг — від 1 360 до 5 100 грн;

за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення податкової служби відомостей про доходи громадян — від 34 до 85 грн.

Який розмір ЄСВ у 2025 році

Сума не фіксована і залежить від розміру заробітної плати. Роботодавці повинні сплачувати у Пенсійний фонд 22% від доходу своїх працівників, аби їм нараховувався страховий стаж. А ФОПи мають поповнювати держбюджет мінімальною сумою 1 760 грн щомісяця (22% від МЗП).

Також існує максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску — 20 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2025 році це 160 000 грн щомісяця.

Нагадаємо, ФОПи в Україні мають регулярні податкові зобов’язання. Вони повинні сплачувати єдиний податок, військовий збір і єдиний соціальний внесок, а ще подавати декларації про доходи. У разі невчасної сплати загрожують фінансові санкції.

Також ми писали, які податки платять українці з зарплати. Роботодавець має утримувати з доходів працівників 18% ПДФО і 5% військового збору, а також за власний кошт сплачувати 22% ЄСВ. Отже в загальному українці втрачають 23% з кожної зарплати.