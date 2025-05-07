Единый социальный взнос — какие штрафы грозят украинцам в 2025 году

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине вернули обязательную уплату ЕСВ с 1 января 2025 года. Минимальный страховой взнос находится на уровне 1 760 грн (8 000 грн х 22%). А нарушения в сфере учета, начисления и уплаты единого социального взноса влекут за собой немаленькие штрафы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая финансовая и административная ответственность грозит налогоплательщикам в 2025 году.

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Штрафы из-за ЕСВ

Исчерпывающий перечень нарушений содержится в законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и Кодексе об административных правонарушениях. Закон об ЕСВ предусматривает такие штрафные санкции для налогоплательщиков:

за уклонение от постановки на учет или несвоевременную подачу заявления о постановке на учет — 170 грн;

за неуплату или несвоевременную уплату ЕСВ — 20% от суммы долга;

за неполную или несвоевременную уплата ЕСВ одновременно с выдачей авансовых платежей — 10% от задолженности;

за доначисление своевременно не уплаченного ЕСВ — 10% от суммы за каждый полный или неполный отчетный период плюс 0,1% пени за день просрочки;

за ненадлежащее ведение бухгалтерской документации, на основании которой начисляется ЕСВ — от 136 до 255 грн;

за неподачу отчетности, несвоевременную подачу, подачу по неправильной форме — от 1020 грн до 2 040 грн.

Отдельно ФЛП могут привлечь к административной ответственности по статьям КУоАП. Размеры штрафов в 2025 году такие:

за непредставление приложений 1, 2, 3, 5 и 6 в составе Налогового расчета — от 510 грн до 850 грн;

за неуплату ЕСВ, в том числе авансовых платежей, если сумма не превышает 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100 грн) — от 680 до 5 100 грн;

за неуплату взноса, если сумма превышает 300 нмдг — от 1 360 до 5 100 грн;

за неуведомление или несвоевременное уведомление налоговой службы сведений о доходах граждан — от 34 до 85 грн.

Какой размер ЕСВ в 2025 году

Сумма не фиксированная и зависит от размера заработной платы. Работодатели должны платить в Пенсионный фонд 22% от дохода своих сотрудников, чтобы им начислялся страховой стаж. А ФЛП нужно пополнять госбюджет минимальной суммой 1 760 грн ежемесячно (22% от МЗП).

Также существует максимальная величина базы начисления единого социального взноса — 20 размеров минимальной заработной платы. В 2025 году это 160 000 грн ежемесячно.

Напомним, ФЛП в Украине имеют регулярные налоговые обязательства. Они должны платить единый налог, военный сбор и единый социальный взнос, а еще подавать декларации о доходах. В случае несвоевременной уплаты грозят финансовые санкции.

Также мы писали, какие налоги платят украинцы с зарплаты. Работодатель должен удерживать с доходов сотрудников 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а также за свой счет платить 22% ЕСВ. В общем украинцы теряют 23% с каждой зарплаты.