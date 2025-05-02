Податки у травні — які суми повинні витратити ФОПи на військовий збір і ЄСВ

Гроші в руках. Фото: УНІАН

ФОПи мають власні зобов’язання щомісяця, зокрема повинні вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом. Травень не виключення: потрібно поповнити державний бюджет військовим збором, єдиним соціальним внеском, єдиним податком, а також подати декларації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які суми податків повинні заплатити ФОПи на спрощеній системі у травні 2025 року.

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Податки для ФОП у травні 2025

Суми витрат залежать від групи єдиного податку, на якій перебувають підприємці. Для представників 1 та 2 групи зафіксували ставку військового збору — 10% від мінімальної заробітної плати, тобто 800 грн щомісяця. Розмір ЄП також залежить від кількох фінансових показників:

1 група — 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (302,80 грн);

2 група — 20% від мінімальної зарплати (1 600 грн).

Ці ставки дійсні на 2025 рік, але можуть збільшитися з 1 січня 2026 року, якщо виросте МЗП і прожитковий мінімум. Терміни сплати обох видів податку — до 20 травня.

Також обов’язковим є внесок на державне соціальне страхування (ЄСВ) — 1 760 грн щомісяця. Виходить, що ФОПи 1 групи повинні витратити 2 862,8 грн у травні (800 + 302,80 + 1 760 грн), а представники 2 групи — 4 160 грн.

Ставки єдиного податку і військового збору для підприємців 3 групи спрощеної системи також фіксовані, але обчислюються з доходу за звітний період, тобто квартал. Їм необхідно витрачати 5% ЄП плюс 1% ВЗ. Єдиний соціальний внесок за квартал — 5 280 грн (сума за 3 місяці). Термін сплати — до 20 травня.

Плюс фізичним особам-підприємцям 3 групи необхідно відзвітувати перед податковою до 12 травня. Йдеться про декларацію платника єдиного податку. Документ відображає зароблену суму (розраховується накопичувально з початку року), а також сплачені податки. Звіт відправляється протягом 40 календарних днів після завершення кварталу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, виплати пенсіонерів також підлягають оподаткуванню в Україні. Якщо щомісячна сума перевищує три мінімальні зарплати, то податками обкладають лише ту частину, яка переходить за встановлений поріг. Така система застосовується до премій, компенсацій тощо.

Також ми писали, що для продавців товарів на цифрових платформах підготували податки. Передбачається автоматичне стягнення ПДФО та військового збору з усього доходу, отриманого від діяльності.