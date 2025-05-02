Налоги в мае — какие суммы должны потратить ФЛП на военный сбор и ЕСВ

Деньги в руках. Фото: УНИАН

ФЛП имеют ежемесячные обязательства, в частности должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. Май не исключение: нужно пополнить государственный бюджет военным сбором, единым социальным взносом, единым налогом, а также подать декларации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие суммы налогов должны заплатить ФЛП на упрощенной системе в мае 2025 года.

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Налоги для ФЛП в мае 2025 года

Суммы расходов зависят от группы единого налога, на которой находятся предприниматели. Для представителей 1 и 2 группы зафиксировали ставку военного сбора — 10% от минимальной заработной платы, то есть 800 грн ежемесячно. Размер ЕН также зависит от нескольких финансовых показателей:

1 группа — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (302,80 грн);

2 группа — 20% от минимальной зарплаты (1 600 грн).

Эти ставки действительны на 2025 год, но могут увеличиться с 1 января 2026 года, если вырастет МЗП и прожиточный минимум. Сроки уплаты обоих видов налога — до 20 мая.

Также обязательным является взнос на государственное социальное страхование (ЕСВ) — 1 760 грн ежемесячно. Получается, что ФЛП 1 группы должны потратить 2 862,8 грн в мае (800 + 302,80 + 1 760 грн), а представители 2 группы — 4 160 грн.

Ставки единого налога и военного сбора для предпринимателей 3 группы упрощённой системы также фиксированные, но исчисляются с дохода за отчётный период, то есть квартал. Им необходимо тратить 5% ЕН плюс 1% ВС. Единый социальный взнос за квартал — 5 280 грн (сумма за 3 месяца). Срок уплаты — до 20 мая.

Плюс физическим лицам-предпринимателям 3 группы необходимо отчитаться перед налоговой до 12 мая. Речь идет о декларации плательщика единого налога. Документ отражает заработанную сумму (рассчитывается накопительно с начала года), а также уплаченные налоги. Отчет отправляется в течение 40 календарных дней после завершения квартала.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, выплаты пенсионеров также подлежат налогообложению в Украине. Если ежемесячная сумма превышает три минимальные зарплаты, то налогами облагают лишь ту часть, которая переходит за установленный порог. Такая система применяется к премиям, компенсациям и др.

Также мы писали, что для продавцов товаров на цифровых платформах подготовили налоги. Предусматривается автоматическое взыскание НДФЛ и военного сбора со всего дохода, полученного от деятельности.