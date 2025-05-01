Податки і декларації — що повинні зробити ФОПи у травні 2025 року

Податкові документи. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом, інакше загрожують штрафні санкції. У травні ФОПи мають чимало зобов’язань, про які нескладно забути, якщо не мати під рукою податкового календаря.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що і коли повинні зробити ФОПи у травні 2025 року.

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Коли платити податки

До 12 травня підприємцям не на спрощеній системі необхідно заплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, суми яких вказані в річній декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік. У вівторок, 20 травня, настане граничний строк сплати:

авансового внеску з військового збору за травень ФОП 1, 2 та 4 групи, а також ВЗ за І квартал 2025 року ФОП 3 групи;

екологічного податку за І квартал;

авансового внеску з єдиного податку за травень платниками 1 та 2 групи, а також за І квартал ФОП 3 групи;

єдиного соціального внеску роботодавцями за найманих працівників за квітень (гірничі підприємства — до 28 травня);

збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал;

авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за травень ФОП на загальній системі оподаткування;

податку на прибуток підприємства за І квартал;

авансового внеску з податку на прибуток за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за травень підприємствами, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

ренти за користування надрами для видобування корисних копалин без плати при видобутку вуглеводної сировини за І квартал;

ренти за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за І квартал;

ренти за спеціальне використання води та лісових ресурсів за І квартал;

туристичного збору за I квартал.

30 травня настане останній день сплати акцизу за квітень, ВЗ (з нарахованого, але не виплаченого доходу), ПДФО з загальної суми доходів у вигляді процентів, земельного податку за ділянки державної/комунальної власності, ПДВ за квітень, авансу з податку на прибуток підприємств за травень (для пунктів обміну валют).

Також потрібно заплатити ренту за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за квітень, за користування радіочастотним ресурсом України, за транспортування нафти і нафтопродуктів магістралями, за транзит аміаку трубопроводами.

Коли подавати декларації

Звітування перед податковою також є невід’ємною частиною діяльності підприємців. До 12 травня необхідно подати:

декларацію з екологічного податку за І квартал;

декларацію платника 3 групи за I квартал;

декларацію збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал;

звіти про обсяги виробництва та обігу спирту, дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формами № 1-ВП та № 1-ОП за квітень;

спрощену декларацію з податку на додану вартість нерезидентами, які постачають фізичним особам електронні послуги, за I квартал;

декларацію з податку на прибуток підприємств за І квартал для платників, у яких базовий звітний період дорівнює календарному кварталу;

розрахунок частини чистого прибутку та дивідендів на державну частку за І квартал;

декларацію з ренти за І квартал з розрахунком плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, а також за спеціальне використання води та лісових ресурсів;

декларацію з туристичного збору за І квартал.

До 15 травня необхідно подати звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (форма № ЗВР-1) за квітень, а також довідку про використані розрахункові книжки. 20 травня настане граничний строк подання декларації з акцизного податку за квітень плюс розрахунку доходу, нарахованого на користь фізичних осіб податковими агентами.

Ще ФОПи зобов’язанні до 20 травня відправити в контролюючий орган декларацію з плати за землю у разі не подання звіту на 2025 рік. Підприємців чекає декларування з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом і надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, за транспортування нафти і транзит аміаку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні хочуть обкласти податками продавців і надавачів послуг, які використовують цифрові платформи. Запропоновані ставки — 10% чи 23% з усього доходу. Сайти стануть податковим агентами й автоматично стягуватимуть кошти з користувачів.

Також ми писали, які податки сплачують українці з заробітної плати. Роботодавці мають утримувати з виплати працівників 5% військового збору і 18% ПДФО плюс за власний кошт робити внески (ЄСВ) в Пенсійний фонд — 22%.