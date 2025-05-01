Налоги и декларации — что должны сделать ФЛП в мае 2025 года

Налоговые документы. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом, иначе грозят штрафные санкции. В мае у ФЛП есть немало обязательств, о которых несложно забыть, если не иметь под рукой налогового календаря.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что и когда должны сделать ФЛП мае 2025 года.

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Когда платить налоги

До 12 мая предпринимателям не на упрощенной системе необходимо заплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор, суммы которых указаны в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2024 год. Во вторник, 20 мая, наступит предельный срок уплаты:

авансового взноса по военному сбору за май ФЛП 1, 2 и 4 группы, а также ВС за І квартал 2025 года ФЛП 3 группы;

экологического налога за І квартал;

авансового взноса по единому налогу за май плательщиками 1 и 2 группы, а также за І квартал ФЛП 3 группы;

единого социального взноса работодателями за наемных сотрудников за апрель (горные предприятия — до 28 мая);

сбора за места для парковки транспортных средств за I квартал;

авансового взноса по налогу на доходы физических лиц за каждое место розничной торговли горючим за май ФЛП на общей системе налогообложения;

налога на прибыль предприятия за I квартал;

авансового взноса по налогу на прибыль за каждое место розничной торговли горючим за май предприятиями, осуществляющими розничную торговлю горючим;

ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых без платы при добыче углеводородного сырья за І квартал;

ренты за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, за І квартал;

ренты за специальное использование воды и лесных ресурсов за І квартал;

туристического сбора за I квартал.

30 мая наступит последний день уплаты акциза за апрель, ВС (с начисленного, но не выплаченного дохода), НДФЛ с общей суммы доходов в виде процентов, земельного налога за участки государственной/коммунальной собственности, НДС за апрель, аванса по налогу на прибыль предприятий за май (для пунктов обмена валют).

Также нужно заплатить ренту за пользование недрами при добыче углеводородного сырья за апрель, за пользование радиочастотным ресурсом Украины, за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистралям, за транзит аммиака по трубопроводам.

Когда подавать декларации

Отчетность перед налоговой также является неотъемлемой частью деятельности предпринимателей. До 12 мая необходимо подать:

декларацию по экологическому налогу за І квартал;

декларацию плательщика 3 группы за I квартал;

декларацию сбора за места для парковки транспортных средств за I квартал;

отчеты об объемах производства и оборота спирта, дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, по формам № 1-ВП и № 1-ОП за апрель;

упрощенную декларацию по налогу на добавленную стоимость нерезидентами, которые поставляют физическим лицам электронные услуги, за I квартал;

декларацию по налогу на прибыль предприятий за I квартал для плательщиков, у которых базовый отчетный период равен календарному кварталу;

расчет части чистой прибыли и дивидендов на государственную долю за I квартал;

декларацию по ренте за І квартал с расчетом платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также за специальное использование воды и лесных ресурсов;

декларацию по туристическому сбору за І квартал.

До 15 мая необходимо подать отчет об использовании книг учета расчетных операций (форма № ЗВР-1) за апрель, а также справку об использованных расчетных книжках. 20 мая наступит предельный срок подачи декларации по акцизному налогу за апрель плюс расчета дохода, начисленного в пользу физических лиц налоговыми агентами.

Еще ФЛП обязаны до 20 мая отправить в контролирующий орган декларацию по плате за землю в случае не подачи отчета на 2025 год. Предпринимателей ждет декларирование по рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом и недрами при добыче углеводородного сырья, за транспортировку нефти и транзит аммиака.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине хотят обложить налогами продавцов и поставщиков услуг, которые используют цифровые платформы. Предложенные ставки — 10% или 23% со всего дохода. Сайты станут налоговым агентами и автоматически будут взимать средства с пользователей.

Также мы писали, какие налоги платят украинцы с заработной платы. Работодатели должны удерживать из выплаты сотрудников 5% военного сбора и 18% НДФЛ плюс за свой счет делать взносы (ЕСВ) в Пенсионный фонд — 22%.