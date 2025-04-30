Банківська таємниця і стягнення нових податків — що приготували для українців

Банківська картка і телефон. Фото: Pixabay

Громадяни України, які використовують цифрові платформи для продажу товарів і надання послуг, будуть сплачувати податки з кожної отриманої гривні заробітку. Це передбачено проєктом закону, ухваленим Кабінетом Міністрів 29 квітня 2025 року. Очікувані зміни також передбачають розкриття банківської таємниці податковій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям, які використовують цифрові платформи.

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Багатостороння угода DPI

Уряд ухвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".

Ще влітку 2024 року в Міністерстві фінансів заговорили про необхідність приєднатися до Багатосторонньої угоди DPI як частину євроінтеграції України. Наразі учасниками такої угоди є 26 країн, переважна більшість з них — члени Європейського Союзу.

Тепер стало відомо, які зміни приготували для українців у процесі впровадження міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією. Передбачається, що цифрові платформи (OLX, Prom, Rozetka, Uklon, Uber, Booking, Kabanchik тощо) стануть податковими агентами і будуть автоматично стягувати кошти з усіх доходів користувачів.

Податкові ставки для українців

Для ФОП, які продають товари чи надають послуги, нічого не зміниться, зате фізичні особи будуть зобов’язані платити з кожної успішної угоди:

5% військового збору;

5% або 18% ПДФО.

В тексті проєкту закону, який опублікував податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі, перелічили умови для надання користувачам пільгової загальної ставки 10%. Стільки платитимуть українці, які здійснили протягом року менше трьох операцій або продали товарів на суму до 2 000 євро.

Плюс право на оподаткування доходів за ставкою 5% ПДФО та 5% військового збору матимуть платники, що відповідають таким вимогам:

відкрили в банку спеціальний рахунок для отримання коштів від цифрових платформ і надали згоду на розкриття банківської таємниці контролюючому органу;

не є самозайнятими особами (ФОП);

здійснюють розрахунки виключно у грошовій формі — готівковій чи безготівковій з використанням поточного рахунку;

не використовують працю найманих осіб;

отримують протягом календарного року дохід, що не перевищує 834 мінімальні зарплати (близько 6,7 млн гривень станом на 1 січня 2025 року);

не продають підакцизні товари.

Виходить, якщо людина не підпадає під вказані критерії, то, починаючи з четвертої успішної угоди, буде сплачувати в державний бюджет 23% з доходу. Нововведення торкнеться українців, які користуються платформами надання в оренду нерухомого майна і транспортних засобів, особистих послуг, а також продажу товарів.

Розкриття банківської таємниці

Ще одна вагома зміна, передбачена проєктом закону, стосується відкриття поточного рахунку в банку та надання дозволу на розкриття відомостей про доходи клієнтів.

"Банки на запит податкової будуть змушені надавати інформацію по обороту коштів на рахунку будь-якої людини, яка працює на платформі. Тож банківська таємниця, по суті, не діятиме. Податкова матиме достатньо серйозний контроль над правильністю нового оподаткування", — розповів Михайло Смокович на власному YouTube-каналі.

Виходить, після ухвалення законопроєкту цифрові платформи автоматично стягуватимуть податки з користувачів, а продавці/надавачі послуг більше не зможуть приховувати від контролюючого органу отримання прибутку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи не можуть витрачати гроші з підприємницького рахунку на особисті витрати. Точніше, це не заборонено, але доведеться сплатити додаткові податки. Бажано спершу перекинути суму на банківський рахунок або зняти готівку.

Також ми писали, що зміниться для багатьох українців у травні 2025 року. З’являться деякі нововведення, які торкнуться фінансів людей. Наприклад, зникне пільговий тариф на електроенергію для українців, які використовують електроопалення.