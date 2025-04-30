Банковская тайна и взимание новых налогов — что приготовили для украинцев

Банковская карточка и телефон. Фото: Pixabay

Граждане Украины, которые используют цифровые платформы для продажи товаров и оказания услуг, будут платить налоги с каждой полученной гривны заработка. Это предусмотрено проектом закона, принятым Кабинетом Министров 29 апреля 2025 года. Ожидаемые изменения также предусматривают раскрытие банковской тайны налоговой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам, которые используют цифровые платформы.

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Многостороннее соглашение DPI

Правительство приняло проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы".

Еще летом 2024 года в Министерстве финансов заговорили о необходимости присоединиться к Многостороннему соглашению DPI как части евроинтеграции Украины. Сейчас участниками такого соглашения являются 26 стран, подавляющее большинство из них — члены Европейского Союза.

Теперь стало известно, какие изменения приготовили для украинцев в процессе внедрения международных стандартов по прозрачности и обмену информацией. Предполагается, что цифровые платформы (OLX, Prom, Rozetka, Uklon, Uber, Booking, Kabanchik и т.д.) станут налоговыми агентами и будут автоматически взимать средства со всех доходов пользователей.

Налоговые ставки для украинцев

Для ФЛП, которые продают товары или предоставляют услуги, ничего не изменится, зато физические лица будут обязаны платить с каждой успешной сделки:

5% военного сбора;

5% или 18% НДФЛ.

В тексте проекта закона, который опубликовал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале, перечислили условия для предоставления пользователям льготной общей ставки 10%. Столько будут платить украинцы, которые совершили в течение года менее трех операций или продали товаров на сумму до 2 000 евро.

Плюс право на налогообложение доходов по ставке 5% НДФЛ и 5% военного сбора получат плательщики, соответствующие таким требованиям:

открыли в банке специальный счет для получения денег от цифровых платформ и дали согласие на раскрытие банковской тайны контролирующему органу;

не являются самозанятыми лицами (ФЛП);

осуществляют расчеты исключительно в денежной форме — наличной или безналичной с использованием текущего счета;

не используют труд наемных лиц;

получают в течение календарного года доход, не превышающий 834 минимальные зарплаты (около 6,7 млн гривен по состоянию на 1 января 2025 года);

не продают подакцизные товары.

Получается, если человек не подпадает под указанные критерии, то, начиная с четвертой успешной сделки, будет платить в государственный бюджет 23% с дохода. Нововведение коснется украинцев, которые пользуются платформами предоставления в аренду недвижимого имущества и транспортных средств, личных услуг, а также продажи товаров.

Раскрытие банковской тайны

Еще одно весомое изменение, предусмотренное проектом закона, касается открытия текущего счета в банке и предоставления разрешения на раскрытие сведений о доходах клиентов.

"Банки по запросу налоговой будут вынуждены предоставлять информацию по обороту средств на счете любого человека, который работает на платформе. Поэтому банковская тайна, по сути, перестанет действовать. Налоговая получит достаточно серьезный контроль над правильностью нового налогообложения", — рассказал Михаил Смокович на собственном YouTube-канале.

Получается, после принятия законопроекта цифровые платформы будут автоматически взимать налоги с пользователей, а продавцы/предоставители услуг больше не смогут скрывать от контролирующего органа получение прибыли.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП не могут тратить деньги с предпринимательского счета на личные расходы. Точнее, это не запрещено, но придется уплатить дополнительные налоги. Желательно сперва перекинуть сумму на банковский счет или снять наличные.

Также мы писали, что изменится для многих украинцев в мае 2025 года. Появятся некоторые нововведения, которые коснутся финансов людей. Например, исчезнет льготный тариф на электроэнергию для украинцев, которые используют электроотопление.