Рахунок ФОП — на що не можна витрачати гроші та що буде за порушення

Банківська картка і гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Фізичні особи-підприємці зобов’язані мати бізнес-рахунок у банку, куди надходитимуть кошти від контрагентів. З нього дозволяється здійснювати витрати, що стосуються безпосередньо діяльності. У разі використання фінансів на особисті потреби ФОПи матимуть проблеми. Адже покупки, які не відносяться до підприємницьких, тягнуть за собою штрафи і додаткові податки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українців штрафують за покупки.

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Яких покупок варто уникнути ФОП

Бізнес-рахунок повинен використовуватися виключно для підприємницької діяльності. Це передбачено Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків №162.

Тобто особисті витрати є неприпустимими, це призведе до податкових донарахувань, штрафів і перевірок з боку контролюючого органу. ФОПи не можуть оплачувати з підприємницького рахунку:

одяг для себе;

харчування в закладах;

подарунки;

послуги особистого користування тощо.

Наприклад, якщо ФОП переказав гроші з підприємницького рахунку фізичній особі, він автоматично стає податковим агентом, а значить повинен утримати з виплати 18% ПДФО та 5% військового збору. Також необхідно відобразити витрати в Податковому розрахунку 1ДФ, який подається щоквартально.

У разі оплати на інший ФОП-рахунок (за вечерю в ресторані, наприклад) доведеться подати додаток № 4ДФ. За його відсутність під час перевірки контролюючий орган може ініціювати штрафну санкцію в розмірі 1020 грн, згідно зі статтею 119 Податкового кодексу.

Виходить, сторонні витрати на особисті потреби, здійснені з використанням коштів ФОП, тягнуть за собою донарахування ПДФО і ВЗ, а також штрафи. Аби уникнути проблем, необхідно спершу перевести суму на будь-яку платіжну банківську картку чи зняти готівку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські споживачі мають право подавати скарги на продавців, якщо придбаний товар не відповідає заявленій якості чи має недоліки. Можна вимагати заміну продукції, повернення грошей тощо. Як альтернатива — подати скаргу до місцевого органу Держпродспоживслужби чи в суд.

Також ми писали, що нерідко покупці стають жертвами шахрайства, коли не отримують товар від ФОПа. Треба звернутися до продавця напряму, скласти офіційну претензію та ініціювати процедуру повернення коштів.