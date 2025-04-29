Счет ФЛП — на что нельзя тратить деньги и что будет за нарушение

Банковская карта и деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Физические лица-предприниматели обязаны иметь бизнес-счет в банке, куда будут поступать деньги от контрагентов. С него разрешается осуществлять расходы, касающиеся непосредственно деятельности. В случае использования финансов на личные нужды ФЛП будут иметь проблемы. Ведь покупки, которые не относятся к предпринимательским, влекут за собой штрафы и дополнительные налоги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцев штрафуют за покупки.

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Бизнес-счет должен использоваться исключительно для предпринимательской деятельности. Это предусмотрено Инструкцией о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов №162.

То есть личные расходы недопустимы, это приведет к налоговым доначислениям, штрафам и проверкам со стороны контролирующего органа. ФЛП не могут оплачивать с предпринимательского счета:

одежду для себя;

питание в заведениях;

подарки;

услуги личного пользования и тому подобное.

Например, если ФЛП перевел деньги с предпринимательского счета физическому лицу, он автоматически становится налоговым агентом, а значит должен удержать с выплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Также необходимо отразить расходы в Налоговом расчёте 1ДФ, который подаётся ежеквартально.

В случае оплаты на другой ФЛП-счёт (за ужин в ресторане, например) придётся подать приложение № 4ДФ. За его отсутствие при проверке контролирующий орган может инициировать штрафную санкцию в размере 1020 грн, согласно статье 119 Налогового кодекса.

Получается, сторонние расходы на личные нужды, осуществленные с использованием средств ФЛП, влекут за собой доначисление НДФЛ и ВС, а также штрафы. Дабы избежать проблем, необходимо сначала перевести сумму на любую платежную банковскую карту или снять наличные.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские потребители имеют право подавать жалобы на продавцов, если приобретенный товар не соответствует заявленному качеству или имеет недостатки. Можно требовать замену продукции, возврат денег и др. Как альтернатива — подать жалобу в местный орган Госпродпотребслужбы или в суд.

Также мы писали, что нередко покупатели становятся жертвами мошенничества, когда не получают товар от ФЛП. Надо обратиться к продавцу напрямую, составить официальную претензию и инициировать процедуру возврата денег.