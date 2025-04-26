Не гайте час — куди та в які строки можна подати скаргу на продавця

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

Коли покупка виявилася невдалою — товар не відповідає заявленій якості чи має якісь недоліки, а продавець відмовляється розв'язувати проблему, важливо знати та вміти захистити свої права. В Україні законодавство дозволяє споживачам подавати скарги на недобросовісних продавців.

Юристка Олена Вакулюк у коментарі для Новини.LIVE пояснила, куди та в які строки слід скаржитися таких ситуаціях.

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В Україні термін подання скарги на недобросовісного продавця залежить від конкретної ситуації та виду порушення, зазначає юристка. Загалом, споживач має право звернутися зі скаргою до продавця або відповідних органів контролю у будь-який час після виявлення порушення, з урахуванням зазначених нижче нюансів.

Звернення до продавця

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів після отримання товару (при умові, що товар не був використаний та збережено його товарний вигляд).

Скарга до органів захисту прав споживачів

Споживач може подати скаргу до місцевих органів Держпродспоживслужби у разі порушення його прав. Закон не встановлює конкретного терміну для подання скарги до цього органу, але краще зробити це якомога швидше після виявлення порушення.

Заява до суду або подання позову

Якщо споживач не зміг розв'язати проблему через органи контролю або безпосередньо з продавцем, він має право звернутись до суду. Термін позовної давності для таких справ становить 3 роки з моменту виявлення порушення.

Тому, якщо ви виявили порушення або проблему з продавцем, рекомендується подавати скаргу якнайшвидше, особливо якщо йдеться про повернення товару чи компенсацію за дефекти.

Що робити, якщо придбаний товар має дефекти

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", якщо товар має недоліки й це виявилось під час гарантійного строку, ви маєте право вимагати:

знизити вартість товару;

безплатно його відремонтувати в адекватні строки;

компенсацію витрат, якщо ви вже самі усунули проблему.

Якщо ж дефекти серйозні, та стались з вини продавця або виробника, або товар виявився підробкою — ви можете повернути товар і отримати назад свої гроші або ж вимагати заміну товару на новий або схожий, який є у наявності.

Раніше ми розповідали, як оскаржити покупку чи повернути товар, придбаний у продавця, що працює виключно в соціальній мережі та не зареєстрований як ФОП.

Також дізнавайтеся, як повернути гроші, якщо ФОП не надав оплачений товар чи послугу.