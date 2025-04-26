Не теряйте время — куда и в какие сроки можно подать жалобу на продавца

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Когда покупка оказалась неудачной — товар не соответствует заявленному качеству или имеет какие-то недостатки, а продавец отказывается решать проблему, важно знать и уметь защитить свои права. В Украине законодательство позволяет потребителям подавать жалобы на недобросовестных продавцов.

Юрист Елена Вакулюк в комментарии для Новини.LIVE объяснила, куда и в какие сроки следует жаловаться в таких ситуациях.

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В Украине срок подачи жалобы на недобросовестного продавца зависит от конкретной ситуации и вида нарушения, отмечает юрист. В общем, потребитель имеет право обратиться с жалобой к продавцу или соответствующим органам контроля в любое время после выявления нарушения, с учетом указанных ниже нюансов.

Обращение к продавцу

Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней после получения товара (при условии, что товар не был использован и сохранен его товарный вид).

Жалоба в органы защиты прав потребителей

Потребитель может подать жалобу в местные органы Госпродпотребслужбы в случае нарушения его прав. Закон не устанавливает конкретного срока для подачи жалобы в этот орган, но лучше сделать это как можно скорее после выявления нарушения.

Заявление в суд или подача иска

Если потребитель не смог решить проблему через органы контроля или непосредственно с продавцом, он имеет право обратиться в суд. Срок исковой давности для таких дел составляет 3 года с момента выявления нарушения.

Поэтому, если вы обнаружили нарушение или проблему с продавцом, рекомендуется подавать жалобу как можно быстрее, особенно если речь идет о возврате товара или компенсации за дефекты.

Что делать, если приобретенный товар имеет дефекты

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "О защите прав потребителей", если товар имеет недостатки и это оказалось во время гарантийного срока, вы имеете право требовать:

снизить стоимость товара;

бесплатно его отремонтировать в адекватные сроки;

компенсацию расходов, если вы уже сами устранили проблему.

Если же дефекты серьезные, и произошли по вине продавца или производителя, или товар оказался подделкой — вы можете вернуть товар и получить обратно свои деньги или же требовать замену товара на новый или похожий, который есть в наличии.

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