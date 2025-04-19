Покупки в Instagram чи Telegram — як повернути свої гроші

Картка в руках на тлі ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Навіть якщо продавець працює виключно через Instagram або Telegram і не є зареєстрованим відповідно до законодавства суб’єктом підприємницької діяльності, покупець має право оскаржити покупку або вимагати повернення товару, якщо виникли підстави для цього.

Юристка Олена Вакулюк у коментарі для Новини.LIVE пояснила, як оскаржити покупку чи повернути товар, придбаний у продавця, що працює виключно в соціальній мережі та не зареєстрований як ФОП.

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В Україні захист прав споживачів здійснюється відповідно до чинного законодавства, яке поширюється на всіх продавців, незалежно від реєстрації їх підприємницької діяльності, зазначила Олена Вакулюк.

Починаючи роботу з фізичною особою, не зареєстрованою як ФОП, наголошує юристка, необхідно завжди вимагати у неї повні дані для оплати, а саме:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

повні ПІП;

місцеперебування такої фізичної особи;

найменування банку отримувача картки.

Таким чином, у вас будуть дані платника, які допоможуть визначити ключові моменти для захисту ваших прав у майбутньому.

Чотири поради від юристки щодо покупок в Instagram

Олена Вакулюк рекомендує звертати увагу на декілька важливих моментів, купуючи товари через Instagram, Telegram чи інші платформи.

1. Дотримання законодавства України

Якщо продавець здійснює торгівлю через онлайн-платформи (Instagram, Telegram тощо), то навіть без юридичної реєстрації він зобов'язаний дотримуватися законодавства про захист прав споживачів. Зокрема, якщо товар не відповідає умовам угоди, має дефекти або є інші підстави, покупець має право на повернення товару чи повернення коштів.

2. Документування покупки

Важливо мати докази, що підтверджують факт покупки — це можуть бути чеки, листування, скриншоти, повідомлення про підтвердження замовлення тощо. Вони допоможуть у разі потреби подати претензії, скарги чи вимагати повернення товару або грошей.

3. Подача скарги

Якщо продавець відмовляється виконати вимоги щодо повернення товару чи грошей, можна звернутися до Держпродспоживслужби за захистом своїх прав та до податкової служби — з метою перевірки діяльності незареєстрованого суб’єкта підприємницької діяльності.

4. Судове оскарження

Якщо з продавцем не вдалося розв'язати питання мирним шляхом, можна подати позов до суду, оскільки права споживача захищені законом незалежно від того, чи має продавець офіційну реєстрацію.

Важливо: юристка рекомендує співпрацювати з продавцями, які зареєстровані відповідно до законодавства України — як ФОП або юридичні особи. Це збільшує шанси на захист прав та оскарження дій продавця.

Раніше ми писали, як повернути передплату за товар, якщо продавець не є ФОПом. Адже передплата на картку фізособи не є підставою автоматично вважати угоду "неофіційною" чи незаконною. Ви все одно можете вимагати повернення коштів і захищати свої права.

Також дізнавайтеся, як повернути гроші, якщо ФОП не надав оплачений товар чи послугу.