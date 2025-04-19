Покупки в Instagram или Telegram — как вернуть свои деньги

Карточка в руках на фоне ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Даже если продавец работает исключительно через Instagram или Telegram и не является зарегистрированным в соответствии с законодательством субъектом предпринимательской деятельности, покупатель имеет право обжаловать покупку или требовать возврата товара, если возникли основания для этого.

Юрист Елена Вакулюк в комментарии для Новини.LIVE объяснила, как обжаловать покупку или вернуть товар, приобретенный у продавца, который работает исключительно в социальной сети и не зарегистрирован как ФЛП.

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В Украине защита прав потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, которое распространяется на всех продавцов, независимо от регистрации их предпринимательской деятельности, отметила Елена Вакулюк.

Начиная работу с физическим лицом, не зарегистрированным как ФЛП, отмечает юрист, необходимо всегда требовать у него полные данные для оплаты, а именно:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

полные ФИО;

местонахождение такого физического лица;

наименование банка получателя карты.

Таким образом, у вас будут данные плательщика, которые помогут определить ключевые моменты для защиты ваших прав в будущем.

Четыре совета от юриста по покупкам в Instagram

Елена Вакулюк рекомендует обращать внимание на несколько важных моментов, покупая товары через Instagram, Telegram или другие платформы.

1. Соблюдение законодательства Украины

Если продавец осуществляет торговлю через онлайн-платформы (Instagram, Telegram и т. д.), то даже без юридической регистрации он обязан соблюдать законодательство о защите прав потребителей. В частности, если товар не соответствует условиям сделки, имеет дефекты или есть другие основания, покупатель имеет право на возврат товара или возврат средств.

2. Документирование покупки

Важно иметь доказательства, подтверждающие факт покупки — это могут быть чеки, переписка, скриншоты, сообщения о подтверждении заказа и тому подобное. Они помогут в случае необходимости подать претензии, жалобы или требовать возврата товара или денег.

3. Подача жалобы

Если продавец отказывается выполнить требования о возврате товара или денег, можно обратиться в Госпродпотребслужбу за защитой своих прав и в налоговую службу — с целью проверки деятельности незарегистрированного субъекта предпринимательской деятельности.

4. Судебное обжалование

Если с продавцом не удалось решить вопрос мирным путем, можно подать иск в суд, поскольку права потребителя защищены законом независимо от того, имеет ли продавец официальную регистрацию.

Важно: юрист рекомендует сотрудничать с продавцами, которые зарегистрированы в соответствии с законодательством Украины — как ФЛП или юридические лица. Это увеличивает шансы на защиту прав и обжалование действий продавца.

Ранее мы писали, как вернуть предоплату за товар, если продавец не является ФЛП. Ведь предоплата на карту физлица не является основанием автоматически считать сделку "неофициальной" или незаконной. Вы все равно можете требовать возврата средств и защищать свои права.

Также узнавайте, как вернуть деньги, если ФЛП не предоставил оплаченный товар или услугу.