Тарифи на електроенергію — що зміниться з 1 травня 2025 і хто втратить пільгу

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Українців чекають різноманітні фінансові нововведення у травні 2025 року. Одна з найбільш важливих змін стосується оплати за електроенергію. Тариф залишиться на поточному рівні, але для однієї категорії споживачів скасують пільгу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, про яке нововведення травня мають знати більшість українців.

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Тариф на електроенергію

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, до 30 квітня 2025 року діє фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт-год. Водночас в Уряді ухвалили рішення продовжити його до кінця жовтня 2025 року. Тобто споживачі платитимуть аналогічну суму за кожен використаний кВт-год протягом наступних шести місяців.

Що не можна сказати про пільгову категорію українців — людей, які мають електроопалення. В постанові Кабміну № 632 йдеться: якщо домогосподарство обладнане в установленому порядку електроопалювальними установками, то тариф за перші 2000 кВт вдвічі менший (2,64 грн/кВт-год).

Весь обсяг електроенергії понад 2000 кВт оплачувався за стандартним тарифом — 4,32 грн/кВт-год. Так частина споживачів мала змогу економити великі суми на комунальних послугах. Але з 1 травня 2025 року пільгова ставка не діятиме, всі домогосподарства перейдуть на єдиний тариф у зв’язку з завершенням опалювального сезону.

Як економити на комуналці

Попри скасування пільги, деякі споживачі надалі вдвічі менше платитимуть за світло. Йдеться про українців, які встановили двозонний лічильник. Він дозволяє застосовувати зменшену ставку 2,16 грн/кВт-год у нічний час — з 23:00 до 07:00.

Членам домогосподарства потрібно подати заявку місцевому оператору системи електроенергії, долучивши до звернення такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

право власності або користування приміщенням;

договір про надання послуг з розподілу.

Сам лічильник можна купити безпосередньо в оператора чи самостійно. У другому випадку слід переконатися, що установка сертифікована та відповідає технічним вимогам.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть втратити пільги на житлово-комунальні послуги. Це станеться у разі перевищення допустимого порогу доходів протягом 2025 року. Нині пільгами можуть користуватися пенсіонери зі статусом дитини війни, учасника війни, а також сільські педагоги.

Ми писали, що експерти не виключають можливість виникнення дефіциту електроенергії влітку 2025 року. За твердженням народного депутата Сергія Нагорняка, що тоді почнуть ремонтувати енергоблоки, тож обсяги генерації впадуть.