Тарифы на электроэнергию — что изменится с 1 мая 2025 и кто потеряет льготу

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинцев ждут разнообразные финансовые нововведения в мае 2025 года. Одно из наиболее важных изменений касается оплаты за электроэнергию. Тариф останется на текущем уровне, но для одной категории потребителей отменят льготу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, о каком нововведении мая должны знать большинство украинцев.

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Тариф на электроэнергию

Согласно постановлению Кабинета Министров, до 30 апреля 2025 года действует фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн/кВт-ч. Однако в Правительстве приняли решение продлить его до конца октября 2025 года. То есть потребители будут платить аналогичную сумму за каждый использованный кВт-ч в течение следующих шести месяцев.

Что нельзя сказать о льготной категории украинцев — людях, которые имеют электроотопление. В постановлении Кабмина № 632 говорится: если домохозяйство оборудовано в установленном порядке электроотопительными установками, то тариф за первые 2000 кВт вдвое меньше (2,64 грн/кВт-ч).

Весь объем электроэнергии свыше 2000 кВт оплачивался по стандартному тарифу — 4,32 грн/кВт-ч. Так часть потребителей могла экономить большие суммы на коммунальных услугах. Но с 1 мая 2025 года льготная ставка не будет действовать, все домохозяйства перейдут на единый тариф в связи с завершением отопительного сезона.

Как экономить на коммуналке

Несмотря на отмену льготы, некоторые потребители в дальнейшем будут платить за свет вдвое меньше. Речь идет об украинцах, которые установили двухзонный счетчик. Он позволяет применять уменьшенную ставку 2,16 грн/кВт-ч в ночное время — с 23:00 до 07:00.

Членам домохозяйства нужно подать заявку местному оператору системы электроэнергии, приобщив к обращению такие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

право собственности или пользования помещением;

договор о предоставлении услуг по распределению.

Сам счетчик можно купить непосредственно в оператора или самостоятельно. Во втором случае следует убедиться, что установка сертифицирована и соответствует техническим требованиям.

Напомним, некоторые пенсионеры могут лишиться льгот на жилищно-коммунальные услуги. Это произойдет при превышении допустимого порога доходов в течение 2025 года. В настоящее время льготами могут воспользоваться пенсионеры со статусом ребенка войны, участника войны, а также сельские педагоги.

Мы писали, что эксперты не исключают возможности возникновения дефицита электроэнергии летом 2025 года. По утверждению народного депутата Сергея Нагорняка, тогда начнут ремонтировать энергоблоки, поэтому объемы генерации упадут.