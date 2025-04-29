Тарифи, ціни та пенсії — які нововведення чекають українців у травні 2025 року

Українці на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Травень 2025 року принесе українцям чимало фінансових та економічних нововведень. Одне з найважливіших стосується тарифу на електроенергію, хоча заплановані зміни не вичерпуються лише комунальними послугами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до яких нововведень готуватися українцям у травні 2025 року.

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Ціна електроенергії

29 квітня стало відомо, що Уряд продовжить дію фіксованого тарифу до кінця жовтня 2025 року. Тобто споживачі платитимуть за світло 4,32 грн/кВт-год протягом наступних шести місяців. Натомість травень принесе зміни для українців, які використовують електроопалення.

Їх забезпечили пільговим тарифом 2,64 грн/кВт-год на перші витрачені 2000 кВт. Але опалювальний сезон завершився, тож дія пільги також призупиниться. Не виключено, що згодом знижену ставку повернуть, коли з’явиться потреба в утепленні житла.

Біоетанол у бензині

З 1 травня 2025 року в бензин будуть додавати щонайменше 5% зневодненого етилового спирту. Це складова євроінтеграції, адже в ЄС давно використовують пальне з часткою біоетанолу. На думку аналітика Консалтингової групи А-95 Артема Куюна, таке нововведення відіб’ється на якості ресурсу.

"Фактичного контролю якості в Україні немає. Це відкриває декілька корупційних шляхів. Можна на папері цей біоетанол додавати в бензин, але фактично продавати його, наприклад, для підпільного виробництва алкогольних напоїв", — констатував експерт.

Інший очікуваний наслідок — дорожчання пального. Бо трейдерам доведеться закуповувати біоетанол за кордоном або в українських виробників. Водіям не варто чекати значного збільшення ціни, але на великих обсягах бензину зміна відчуватиметься.

Тарифи на апостиль

Міністерство юстиції збільшило розмір плати за проставлення апостилю на документах. Йдеться про спеціальний штамп, який підтверджує законність паперів, виданих судами, державними архівними установами, нотаріусами тощо.

Відповідний наказ Мін'юсту № 931/5 від 2 квітня 2025 року набере чинності 3 травня. Нові тарифи перебуватимуть на такому рівні:

для фізичних осіб — 610 грн (0,2 прожиткового мінімуму);

для юридичних осіб — 1060 грн (0,35 прожиткового мінімуму).

"Плата справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проставлення апостиля, та округлюється до найближчих 10 гривень", — пояснили в міністерстві.

Зауважимо, розмір плати не переглядався з далекого 2003 року. За словами народного депутата Ігоря Фріса, вартість послуги збільшиться у 12 разів — із 51 грн до 610 грн. Нові тарифи Мін’юст пояснив необхідністю врахування інфляційних процесів.

Збільшення пенсії

У березні 2025 року відбулася масова індексація виплат, а в квітні працюючим пенсіонерам перерахували грошове забезпечення. Травень не принесе аналогічних змін, але деякі українці таки отримають заслужені надбавки. Йдеться про збільшення щомісячної пенсійної виплати при досягненні певного віку:

300 грн — для осіб від 70 років;

456 грн — для осіб від 75 до 80 років;

570 грн — для осіб від 80 років.

Важливою умовою призначення надбавки є актуальний розмір грошового забезпечення. Необхідно, аби пенсія не перевищувала 10 340,35 грн. Інакше на автоматичний перерахунок у травні можна не розраховувати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні планують запровадити автоматичне стягнення податків із продавців товарів на цифрових платформах. Йдеться про OLX, Prom, Rozetka тощо. У разі схвалення законопроєкту ставка податку перебуватиме на рівні 10% з кожної успішної операції.

Ми писали, що Національний банк прогнозує можливе зростання мінімальної зарплати. В цьому може допомогти зниження безробіття і підвищення попиту на кваліфікованих працівників у приватному секторі. Станом на 2025 рік мінімалка дорівнює 8 000 грн.