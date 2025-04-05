Спирт у бензині з 1 травня — що продаватимуть водіям та чи зміняться ціни на АЗС

Автомобільна заправка. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українцям почнуть продавати бензин, змішаний зіспиртом — так званим біоетанолом. З 1 травня 2025 року, згідно з новим законом, додавання спирту в пальне для автомобілів стане обов’язковим, а мінімальний вміст повинен становити 5%. На практиці це означає невідому якість та дорожчання ресурсу на АЗС.

Про це розповів аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн виданню "Телеграф".

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Що передбачає новий закон

Влітку 2024 року Верховна Рада ухвалила закон щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту. Його прийняли як складову євроінтеграції, оскільки в Європі давно використовують бензин із часткою біоетанолу (зневодненого етилового спирту).

З 1 травня 2025 року весь бензин повинен містити не менше 5% цього компоненту. За словами експерта, фактично спирту може бути більше, оскільки в Україні немає контролю якості. Вся інформація міститиметься суто в документах, а на практиці перевіряти результат будуть водії — клієнти АЗС.

"Я так розумію: трейдер просто буде казати, що купив бензин з біоетанолом і вже імпортував таким, це зазначено в документах закордонного виробника. Або скаже, мовляв, імпортував бензин без етанолу як сировину, купив етанол і змішав", — зазначив Артем Куюн.

Іншими словами, кінцевий споживач на власний страх і ризик купуватиме пальне. Тож репутації мереж АЗС можуть постраждати. Плюс не виключена корупційна складова: біоетанол використовуватимуть для підпільного виробництва алкоголю, а додаватимуть в бензин тільки на папері.

Чи зміниться вартість пального

Експерт переконаний, що бензин трохи подорожчає, оскільки доведеться додаткового закуповувати спирт за кордоном або у вітчизняних виробників. Плюс процес змішування вимагає непростих технологічних комплексів. Водночас зміни будуть помітні лише на великих обсягах пального.

"Це не той фактор, який може викликати якесь помітне дорожчання. Так, воно буде трошки дорожче, але це відіб’ється тільки на величезних обсягах. А в літрі розчиниться. Думаю, що не варто зважати на нововведення, прогнозуючи ціну", — констатував аналітик.

До всього, деякі мережі АЗС давно продають бензин з етанолом. Наприклад, на заправках БРСМ позначають товар із часткою спирту символами Е5, Е7, Е10 (цифра означає відсоток домішки). Власникам автомобілів не варто хвилюватися за двигун, оскільки виробники постачають компоненти, здатні витримати вміст біоетанолу до 30%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у травні очікується зниження цін на затребувані товари, зокрема курячі яйця та сезонні овочі. Після Великодня попит на деякі продукти харчування впаде, що дозволить стабілізувати вартість в супермаркетах.

Також ми писали, що нові мита Трампа можуть призвести до дорожчання продукції Apple. Більшість виробів створюють у Китаї, отже високі тарифи на імпорт спровокують підвищення цін. Або ж компанія самостійно сплачуватиме збори.