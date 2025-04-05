Спирт в бензине с 1 мая — что будут продавать водителям и изменятся ли цены на АЗС

Автомобильная заправка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцам начнут продавать бензин, смешанный со спиртом — так называемым биоэтанолом. С 1 мая 2025 года, согласно новому закону, добавление спирта в топливо для автомобилей станет обязательным, а минимальное содержание должно составлять 5%. На практике это означает неизвестное качество и удорожание ресурса на АЗС.

Об этом рассказал аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн изданию "Телеграф".

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Что предусматривает новый закон

Летом 2024 года Верховная Рада приняла закон об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта. Его приняли как составляющую евроинтеграции, поскольку в Европе давно используют бензин с долей биоэтанола (обезвоженного этилового спирта).

С 1 мая 2025 года весь бензин должен содержать не менее 5% этого компонента. По словам эксперта, фактически спирта может быть больше, поскольку в Украине нет контроля качества. Вся информация будет содержаться сугубо в документах, а на практике проверка результата ляжет на плечи водителей — клиентов АЗС.

"Я так понимаю: трейдер просто будет говорить, что купил бензин с биоэтанолом и уже импортировал таким, это указано в документах зарубежного производителя. Или скажет, мол, импортировал бензин без этанола как сырье, купил этанол и смешал", -0 отметил Артем Куюн.

Иными словами, конечный потребитель на свой страх и риск будет покупать топливо. Поэтому репутации сетей АЗС могут пострадать. Плюс не исключена коррупционная составляющая: биоэтанол будут использовать для подпольного производства алкоголя, а добавлять в бензин — только на бумаге.

Изменится ли стоимость топлива

Эксперт убежден, что бензин немного подорожает, поскольку придется дополнительного закупать спирт за рубежом или в отечественных производителей. Плюс процесс смешивания требует непростых технологических комплексов. Однако изменения будут заметны лишь на больших объемах горючего.

"Это не тот фактор, который может вызвать какое-то заметное удорожание. Да, оно будет немножко дороже, но это отразится только на огромных объемах. А в литре растворится. Думаю, что не стоит учитывать нововведение, прогнозируя цену", — констатировал аналитик.

Ко всему, некоторые сети АЗС давно продают бензин с этанолом. Например, на заправках БРСМ обозначают товар с долей спирта символами Е5, Е7, Е10 (цифра означает процент примеси). Владельцам автомобилей не стоит волноваться за двигатель, поскольку производители поставляют компоненты, способные выдержать содержание биоэтанола до 30%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в мае ожидается снижение цен на востребованные товары, в частности куриные яйца и сезонные овощи. После Пасхи спрос на некоторые продукты питания упадет, что позволит стабилизировать стоимость в супермаркетах.

Также мы писали, что новые пошлины Трампа могут привести к удорожанию продукции Apple. Большинство изделий создают в Китае, так что высокие тарифы на импорт спровоцируют повышение цен. Или же компания будет самостоятельно платить сборы.