Ціни на електроенергію — скільки платитимуть українці до листопада 2025 року

Платіжки і гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо тарифу на комунальні послуги для українських споживачів, зокрема на електроенергію. Уряд не планує змінювати поточну ціну, вона залишиться на затвердженому раніше рівні до осені 2025 року.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у власному Telegram-каналі.

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Що буде з ціною на електроенергію

До 30 квітня 2025 року в Україні діє фіксований тариф на світло — 4,32 грн/кВт-год. Уряд не робив жодних заяв стосовно потенційного перегляду суми найближчим часом, а в Міненерго зауважили, що питання підвищення ціни взагалі не стоїть на порядку денному.

Але 29 квітня Денис Шмигаль написав у Telegram, що Кабмін продовжить дію ПСО (покладення спеціальних обов'язків) на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що споживачі протягом наступних шести місяців платитимуть за фіксованим тарифом.

"Громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом — 4,32 грн за кВт-год. Майже 3 млн сімей отримують житлові пільги та субсидії. З 1 травня у зв’язку з завершенням опалювального сезону вони будуть перераховані автоматично", — зауважив прем'єр-міністр.

Так само незмінним залишиться "нічний тариф". Йдеться про зменшену ставку для українців, які встановили двозонний лічильник. Вони можуть економити на комунальних послугах, оскільки в період з 23:00 до 07:00 платять за електроенергію всього 2,16 грн/кВт-год.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, декого з пенсіонерів позбавлять пільг на житлово-комунальні послуги. Це станеться, якщо протягом 2025 року доходи українців перевищать допустимий поріг. Наразі пільги доступні пенсіонерам зі статусом дитини війни, учасника війни, а також сільським педагогам.

Ми писали, що влітку 2025 року в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк. Він уточнив, що тоді почнуть ремонтувати енергоблоки, а це призведе до зменшення генерації.