Цены на электроэнергию — сколько будут платить украинцы до ноября 2025 года

Платежки и деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Кабинет Министров принял решение относительно тарифа на коммунальные услуги для украинских потребителей, в частности на электроэнергию. Правительство не планирует менять текущую цену, она останется на утвержденном ранее уровне до осени 2025 года.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в собственном Telegram-канале.

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Что будет с ценой на электроэнергию

До 30 апреля 2025 года в Украине действует фиксированный тариф на свет — 4,32 грн/кВт-час. Правительство не делало никаких заявлений относительно потенциального пересмотра суммы в ближайшее время, а в Минэнерго отметили, что вопрос повышения цены вообще не стоит на повестке дня.

Но 29 апреля Денис Шмигаль написал в Telegram, что Кабмин продолжит действие ВСО (возложение специальных обязанностей) на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что потребители в течение следующих шести месяцев будут платить по фиксированному тарифу.

"Граждане и дальше будут оплачивать электричество по неизменному тарифу — 4,32 грн за кВт-ч. Около 3 млн семей получают жилищные льготы и субсидии. С 1 мая в связи с завершением отопительного сезона они будут пересчитаны автоматически", – отметил премьер-министр.

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Напомним, некоторых пенсионеров лишат льгот на жилищно-коммунальные услуги. Это произойдет, если в течение 2025 года доходы украинцев превысят допустимый порог. Сейчас льготы доступны пенсионерам со статусом ребенка войны, участника войны, а также сельским педагогам.

Мы писали, что летом 2025 года в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк. Он уточнил, что тогда начнут ремонтировать энергоблоки, а это приведет к уменьшению генерации.