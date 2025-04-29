Тарифы, цены и пенсии — какие нововведения ждут украинцев в мае 2025 года

Украинцы на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Май 2025 года принесет украинцам немало финансовых и экономических нововведений. Одно из важнейших касается тарифа на электроэнергию, хотя запланированные изменения не исчерпываются только коммунальными услугами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким нововведениям готовиться украинцам в мае 2025 года.

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29 апреля стало известно, что Правительство продлит действие фиксированного тарифа до конца октября 2025 года. То есть потребители будут платить за свет 4,32 грн/кВт-ч в течение следующих шести месяцев. Зато май принесет изменения для украинцев, которые используют электроотопление.

Их обеспечили льготным тарифом 2,64 грн/кВт-ч на первые потраченные 2000 кВт. Но отопительный сезон завершился, поэтому действие льготы также приостановится. Не исключено, что впоследствии сниженную ставку вернут, когда появится потребность в утеплении жилья.

Биоэтанол в бензине

С 1 мая 2025 года в бензин будут добавлять не менее 5% обезвоженного этилового спирта. Это составляющая евроинтеграции, ведь в ЕС давно используют топливо с долей биоэтанола. По мнению аналитика Консалтинговой группы А-95 Артема Куюна, такое нововведение отразится на качестве ресурса.

"Фактического контроля качества в Украине нет. Это открывает несколько коррупционных путей. Можно на бумаге этот биоэтанол добавлять в бензин, но фактически продавать его, например, для подпольного производства алкогольных напитков", — констатировал эксперт.

Другое ожидаемое последствие — подорожание топлива. Потому что трейдерам придется закупать биоэтанол за рубежом или в украинских производителей. Водителям не стоит ждать значительного увеличения цены, но на больших объемах бензина изменение будет ощущаться.

Тарифы на апостиль

Министерство юстиции увеличило размер платы за проставление апостиля на документах. Речь идет о специальном штампе, который подтверждает законность бумаг, выданных судами, государственными архивными учреждениями, нотариусами и т.д.

Соответствующий приказ Минюста № 931/5 от 2 апреля 2025 года вступит в силу 3 мая. Новые тарифы будут находиться на таком уровне:

для физических лиц — 610 грн (0,2 прожиточного минимума);

для юридических лиц — 1060 грн (0,35 прожиточного минимума).

"Плата взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором подаются соответствующие документы для проставления апостиля, и округляется до ближайших 10 гривен", — объяснили в министерстве.

Отметим, что размер платы не пересматривался с далекого 2003 года. По словам народного депутата Игоря Фриса, стоимость услуги увеличится в 12 раз — с 51 грн до 610 грн. Новые тарифы Минюст аргументировал необходимостью учета инфляционных процессов.

Увеличение пенсии

В марте 2025 года произошла массовая индексация выплат, а в апреле работающим пенсионерам пересчитали денежное обеспечение. Май не принесет аналогичных изменений, но некоторые украинцы таки получат заслуженные надбавки. Речь идет об увеличении ежемесячной пенсионной выплаты при достижении определенного возраста:

300 грн — для лиц от 70 лет;

456 грн — для лиц от 75 до 80 лет;

570 грн — для лиц от 80 лет и старше.

Важным условием назначения надбавки является актуальный размер денежного обеспечения. Необходимо, чтобы пенсия не превышала 10 340,35 грн. Иначе на автоматический перерасчет в мае можно не рассчитывать.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют ввести автоматическое взимание налогов с продавцов товаров на цифровых платформах. Речь идет об OLX, Prom, Rozetka и тому подобное. В случае одобрения законопроекта ставка налога будет находиться на уровне 10% с каждой успешной операции.

Также мы писали, что Национальный банк прогнозирует возможный рост минимальной зарплаты. В этом может помочь снижение безработицы и повышение спроса на квалифицированных сотрудников в частном секторе. По состоянию на 2025 год минималка равна 8 000 грн.