Продаж товарів на OLX, Prom і Rozetka — який податок хочуть стягувати з українців

Ноутбук і банківська картка. Фото: Pexels

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт закону, згідно з яким операторів цифрових платформ хочуть визнати податковими агентами. Вони будуть зобов’язані автоматично стягувати податки з доходів користувачів, які ті отримають за продаж товарів/надання послуг. Ставка сягає 10% від кожної операції.

Про це йдеться в документі, що оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у власному Telegram-каналі.

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Які податки хочуть стягувати з українців

29 квітня уряд схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".

За словами представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, він має на меті гармонізацію національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва і розвитку.

Норми, передбачені в проєкті, торкнуться українців, які використовують цифрові платформи для заробітку (OLX, Prom, Rozetka тощо). Вони стануть податковими агентами, отримавши зобов’язання автоматично списувати 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору з коштів, оплачених за товари/послуги.

До видів діяльності, які підпадуть під нововведення, входить:

надання в оренду нерухомого майна;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Таку діяльність потрібно здійснювати через цифрову платформу за грошову винагороду. Оператори можуть бути зареєстровані будь-де, головне, аби доходи отримували саме резиденти України. Що цікаво, податки стягуватимуть із продавців, які принаймні один раз успішно закриють угоду протягом звітного періоду.

Інша цікава вимога, прописана в законопроєкті, стосується відкриття окремого банківського рахунку для зарахування виплат від платформи. Це повинні зробити українці, які здійснили мінімум три операції чи продали товарів на понад 2 000 євро.

Далі документ чекає реєстрація у Верховній Раді та два голосування. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Mind говорив, що критичних зауважень до законопроєкту немає, тож його можуть повністю ухвалити за найближчі три-чотири місяці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продавати особисті речі на платформі OLX без реєстрації ФОП та сплати податків. Але важливо, щоб угоди були нерегулярними і здійсненими без комерційної мети. Інакше податкова може звинуватити в незаконній підприємницькій діяльності та виписати великий штраф.

Ми писали, що Мінфін підготував законопроєкт, який зобов’язує цифрові платформи щороку передавати податковій інформацію про продажі користувачів. Ідея спрямована на оподаткування доходів громадян, які отримують прибуток.