Продажа товаров на OLX, Prom и Rozetka — какой налог хотят взимать с украинцев

Ноутбук и банковская карта. Фото: Pexels

Кабинет Министров принял проект закона, согласно которому операторов цифровых платформ хотят признать налоговыми агентами. Они будут обязаны автоматически взимать налоги с доходов пользователей, которые те получат за продажу товаров/оказание услуг. Ставка достигает 10% от каждой операции.

Об этом говорится в документе, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в собственном Telegram-канале.

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Какие налоги хотят взимать с украинцев

29 апреля правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы".

По словам представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука, он имеет целью гармонизацию национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Нормы, предусмотренные в проекте, коснутся украинцев, которые используют цифровые платформы для заработка (OLX, Prom, Rozetka и т.д.). Они станут налоговыми агентами, получив обязательство автоматически взимать 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора со средств, оплаченных за товары/услуги.

К видам деятельности, которые подпадут под нововведения, относятся:

предоставление в аренду недвижимого имущества;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Такую деятельность нужно осуществлять через цифровую платформу за денежное вознаграждение. Операторы могут быть зарегистрированы где угодно, главное, чтобы доходы получали именно резиденты Украины. Что интересно, налоги будут взимать с продавцов, которые хотя бы один раз успешно закроют сделку в течение отчетного периода.

Другое интересное требование, прописанное в законопроекте, касается открытия отдельного банковского счета для зачисления выплат от платформы. Это должны сделать украинцы, которые совершили минимум три операции или продали товаров на более чем 2 000 евро.

Далее документ ждет регистрация в Верховной Раде и два голосования. Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Mind говорил, что критических замечаний к законопроекту нет, поэтому его могут полностью принять в ближайшие три-четыре месяца.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продавать личные вещи на платформе OLX без регистрации ФЛП и уплаты налогов. Но важно, чтобы сделки были нерегулярными и совершенными без коммерческой цели. Иначе налоговая может обвинить в незаконной предпринимательской деятельности и выписать крупный штраф.

Мы писали, что Минфин подготовил законопроект, который обязывает цифровые платформы ежегодно передавать налоговой информацию о продажах пользователей. Идея направлена на налогообложение доходов граждан, которые получают прибыль.