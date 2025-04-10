Податкова контролюватиме продажі в Інтернеті — що загрожує користувачам OLX и Prom

Банківська картка в руці. Фото: Pexels

Міністерство фінансів України розробило законопроєкт про оподаткування доходів громадян, які користуються цифровими платформами, зокрема OLX, Prom, ROZETKA тощо. В документі передбачене обов'язкове щорічне передання інформації в податкову про продавців, які принаймні один раз здійснили успішну угоду.

Про це повідомила народний депутат Ніна Южаніна у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Контроль продажів в Інтернеті

В інформаційному просторі Україні з’явилися чутки про штрафування громадян, які займаються продажем особистого майна на інтернет-майданчиках. Це стосується популярних порталів, як OLX і Prom, де можна реалізувати речі індивідуального вжитку.

За словами Ніни Южаніної, тема оподаткування доходів, отриманих від продажів через цифрові платформи, виникла не випадково. Адже Мінфін підготував законопроєкт про передання відомостей стосовно користувачів OLX, Prom і ROZETKA, які протягом календарного року здійснили принаймні одну операцію.

Оголошення на OLX. Фото: скриншот

"Такі цифрові платформи будуть податковими агентами та мають нараховувати з отриманих (продавцями — фізичними особами) доходів ПДФО та військовий збір. Більш детально про законопроєкт згодом, коли його зареєструють у ВРУ", — констатувала народний депутат, яка водночас є членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Виходить, Державна податкова служба знатиме про всі без винятку операції та стягуватиме кошти з доходів фізичних осіб навіть розміром 1 грн. При цьому в ЄС, до норм якого намагається наблизитися Мінфін, діють порогові значення операцій: дані передають лише після перевищення доходу 2 000 євро або виконання понад 30 угод на рік.

Варто уточнити, що законопроєкт повинен пройти чимало етапів до моменту ухвалення. Спершу його представлять на ознайомлення у Верховній Раді, після чого почнеться довгий процес узгоджень, виправлень, голосувань, тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям показали матрицю оподаткування віртуальних активів. Документ передбачає стягнення коштів з операцій, в яких фігурує криптовалюта. Водночас Данило Гетманцев розкритикував проєкт і його авторів.

Також ми писали, що ФОПам загрожують штрафи і примусове переведення на іншу групу спрощеної системи за перевищення річного ліміту доходу. Кожна група єдиного податку має максимальні суми доходу, за межі яких заборонено виходити.