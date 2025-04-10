Налоговая будет контролировать продажи в Интернете — что грозит пользователям OLX и Prom

Банковская карта в руке. Фото: Pexels

Министерство финансов Украины разработало законопроект о налогообложении доходов граждан, которые пользуются цифровыми платформами, в частности OLX, Prom, ROZETKA и др. В документе предусмотрена обязательная ежегодная передача информации в налоговую о продавцах, которые хотя бы один раз совершили успешную сделку.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Контроль продаж в Интернете

В информационном пространстве Украины появились слухи о штрафовании граждан, которые занимаются продажей личного имущества на интернет-площадках. Это касается популярных порталов, как OLX и Prom, где можно реализовать вещи индивидуального потребления.

По словам Нины Южаниной, тема налогообложения доходов, полученных от продаж через цифровые платформы, возникла не случайно. Ведь Минфин подготовил законопроект о передаче сведений в отношении пользователей OLX, Prom и ROZETKA, которые в течение календарного года совершили по крайней мере одну операцию.

Объявления на OLX. Фото: скриншот

"Такие цифровые платформы будут налоговыми агентами и должны начислять с полученных (продавцами — физическими лицами) доходов НДФЛ и военный сбор. Более подробно о законопроекте позже, когда его зарегистрируют в ВРУ", — констатировала народный депутат, которая одновременно является членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Получается, Государственная налоговая служба будет знать обо всех без исключения операциях и взимать деньги с доходов физических лиц даже размером 1 грн. При этом в ЕС, к нормам которого пытается приблизиться Минфин, действуют пороговые значения операций: данные передают только после превышения дохода 2 000 евро или выполнения более 30 сделок в год.

Стоит уточнить, что законопроект должен пройти немало этапов до момента принятия. Сначала его представят на ознакомление в Верховной Раде, после чего начнется долгий процесс согласований, исправлений, голосований и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам показали матрицу налогообложения виртуальных активов. Документ предусматривает взыскание средств с операций, в которых фигурирует криптовалюта. Однако Даниил Гетманцев раскритиковал проект и его авторов.

Также мы писали, что ФЛП грозят штрафы и принудительный перевод на другую группу упрощенной системы за превышение годового лимита дохода. Каждая группа единого налога имеет максимальные суммы дохода, за пределы которых запрещено выходить.