Податки з криптовалюти — скільки хочуть стягувати з власників віртуальних активів

Монета біткоїна. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України під час засідання робочої групи комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики представила матрицю оподаткування віртуальних активів. Документ демонструє варіанти обкладання податками операцій з криптовалютою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як хочуть оподаткувати віртуальні активи в Україні.

Реклама

Читайте також:

Навіщо потрібна матриця

Очільник НКЦПФР Руслан Магомедов оприлюднив на Facebook-сторінці документ, у якому демонструються варіанти оподатковування різних операцій з віртуальними активами — від майнінгу до airdrop. Це потрібно для допомоги відповідальним органам прийняти зважене рішення в питанні затвердження ставок.

"Під час цього процесу важливо враховувати переваги та недоліки кожної моделі, адже ці аспекти можуть критично впливати на ринок і податкову відповідальність. Ми вже презентували документ на робочій групі профільному Комітету ВРУ, тепер хочемо познайомити з ним і потенційних учасників ринку віртуальних активів", — написав Магомедов у соцмережі.

За словами посадовця, при розробці матриці використовували міжнародний досвід, але його адаптували до української юрисдикції.

Що будуть оподатковувати і які ставки

Згідно з документом, пропонується обкласти податком:

прибуток від продажу криптовалюти за фіат або товари/послуги;

оплату товарів або послуг віртуальними активами.

Стандартна ставка — 18% податку на доходи фізичних осіб плюс 5% військового збору. Також можливе встановлення пільгового розміру ПДФО для окремих операцій — 5% або 9%.

Ставка оподаткування віртуальних активів. Фото: скриншот

У матриці розписали методи оподаткування окремих операцій: майнінгу, стейкінгу, хардфорку та еірдропсів. І запропонували звільнити від стягнення коштів створення токенів, поставку без оплати, зберігання і переказ ВА (якщо послуги безплатні), модифікацію токенів.

На інформаційний привід відреагував голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев. У власному Telegram-каналі він написав, що планується винесення до кінця квітня 2025 року законопроєкту з віртуальних активів на перше читання комітету.

"Ще раз. Винесемо на комітет, а потім в залу. Тільки на перше читання. На жаль, хлопці з Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку знову не розібралися і опублікували якусь відому тільки їм "матрицю" оподаткування крипти, що не має жодного звʼязку з реальністю", — констатував Гетманцев.

Пост Данила Гетьманцева в Telegram. Фото: скриншот

У березні 2025 року Руслан Магомедов уже повідомляв, що Нацкомісія презентувала матрицю. Він наголошував на основному завданні проєкту — сформувати економічно виважені та здорові умови, які будуть комфортними для всіх учасників ринку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців попередили про обкладання податками всіх карткових переказів між фізичними особами. Проте Данило Гетманцев розвіяв міф і запевнив, що платежі на рахунки родичам не оподатковуються, як і звичайні транзакції, що не передбачають отримання доходу.

Також ми писали, чи дозволяється українцям сплачувати податки зі свого рахунку на користь іншої фізичної особи. Покриття єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску виконується виключно від власного імені.