Налоги с криптовалюты — сколько хотят взимать с владельцев виртуальных активов

Монета биткоина. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во время заседания рабочей группы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Документ демонстрирует варианты обложения налогами операций с криптовалютой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как хотят обложить налогом виртуальные активы в Украине.

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Зачем нужна матрица

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов обнародовал на Facebook-странице документ, в котором демонстрируются варианты налогообложения различных операций с виртуальными активами — от майнинга до airdrop. Это необходимо для помощи ответственным органам принять решение в вопросе утверждения ставок.

"Во время этого процесса важно учитывать преимущества и недостатки каждой модели, ведь эти аспекты могут критически влиять на рынок и налоговую ответственность. Мы уже представили документ на рабочей группе профильному Комитету ВРУ, теперь хотим познакомить с ним и потенциальных участников рынка виртуальных активов", — написал Магомедов в соцсети.

По словам чиновника, при разработке матрицы использовали международный опыт, но адаптировали его к украинской юрисдикции.

Что будут облагать налогом и какие ставки

Согласно документу, предлагается обложить налогом:

прибыль от продажи криптовалюты за фиат или товары/услуги;

оплату товаров или услуг виртуальными активами.

Стандартная ставка — 18% налога на доходы физических лиц плюс 5% военного сбора. Также возможен льготный размер НДФЛ для отдельных операций — 5% или 9%.

Ставка обложения налогом виртуальных активов. Фото: скриншот

На информационный повод отреагировал председатель комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. В собственном Telegram-канале он написал, что планируется вынесение до конца апреля 2025 года законопроекта по виртуальным активам на первое чтение комитета.

"Еще раз. Вынесем на комитет, а затем в зал. Только к первому чтению. К сожалению, ребята из Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку снова не разобрались и опубликовали какую-то известную только им "матрицу" налогообложения крипты, не имеющую никакой связи с реальностью", — констатировал Гетманцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев предупредили об обложении налогами всех карточных переводов между физическими лицами. Однако Даниил Гетманцев развеял миф и заверил, что платежи на счета родственникам не облагаются налогом, как и обычные транзакции, не предусматривающие получение дохода.

Также мы писали, разрешается ли украинцам платить налоги со своего счета в пользу другого физического лица. Покрытие единого налога, военного сбора и единого социального взноса выполняется исключительно от собственного имени.