Доходи в криптовалюті — як правильно декларувати віртуальні монети

Криптовалютна монета. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українські держслужбовці повинні декларувати майно і доходи, в тому числі — криптовалюту. Водночас не всі знають, як правильно відображати інформацію про наявні віртуальні монети. Звітність треба подати до 1 квітня 2025 року за минулий рік.

Про це розповіли фахівці Головного управління ДПС у Харківській області.

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Вид об’єкта і кількість криптовалюти

Необхідно знайти розділ 10 "Нематеріальні активи" і перейти у блок "Інформація щодо криптовалюти", після чого обрати найменування з випадаючого списку в полі "Вид об’єкта". Якщо жодна назва не підходить, слід обрати "Інше" та вказати повне/скорочене найменування віртуального активу (наприклад, Binance Coin (BNB), The Sandbox (SAND), Polkadot (DOT) тощо).

"У полі "Кількість" зазначається відповідне числове значення, що відповідає кількості наявних монет криптовалюти, так званих токенів (tokens) або коїнів (coins) станом на останній день звітного періоду. Кількість монет (токенів, коїнів) не заокруглюється", — зазначили фахівці ДПС.

Протягом звітного періоду кількість монет може змінюватися за рахунок конвертації (продажу чи обміну крипти). Тому важливо зберігати історію транзакцій для підтвердження змін, які відбулися внаслідок торгових операцій.

Як зазначити вартість криптовалюти

В документі присутнє поле "Вартість, грн", де потрібно вписати ціну одного виду віртуального активу. Це залежить від індивідуальних обставин декларанта.

У разі обміну треба зазначити вартість набутих монет, зафіксовану на біржі в момент здійснення транзакції (можна користуватися агрегаторами, які відображають об’єктивну усереднену ціну криптовалюти в певний період). При купівлі монет одного виду кількома операціями у різні дати слід вписати сукупну вартість станом на дату останньої транзакції. Якщо крипта набувалася у різних видах та/або різних постачальників, то її декларують як окремі об’єкти. У разі купівлі кількома способами (наприклад, за гроші через банківський переказ і шляхом обміну) треба дізнатися вираження вартості в доларовому еквіваленті на момент вчинення операції. При набутті крипти за долари, євро та інші валюти необхідно здійснити перерахунок вартості на гривні за офіційним курсом Національного банку.

Як дізнатися публічну адресу

Декларація містить поле "Ідентифікатор у системі обігу віртуальних активів (публічна адреса)", куди варто вписати так званий публічний (відкритий) ключ. Якщо ваші монети розміщенні в електронному гаманці, потрібно знайти вкладку "Депозитний рахунок". Саме там відображається адреса.

"Якщо криптовалюта знаходиться на рахунку винагород (так званому Rewards Account), слід зазначити його публічну адресу. При цьому суб’єкт декларування додатково має володіти інформацією щодо ключа спотового чи іншого рахунку, з якого відбулося перерахування криптовалюти", — йдеться в поясненні ДПС.

А щоб знайти інформацію про актив, розміщений у біржовому чи програмному гаманці (наприклад, Binance), необхідно клікнути на вкладку "Спот", потім кнопку "Депозит", після чого обрати валюту і мережу. Внаслідок такої послідовності дій з’явиться публічна адреса, яку можна скопіювати для внесення в декларацію.

І наостанок, у поле "Інформація про постачальника послуг, пов’язаних з обігом криптовалюти" варто вписати найменування біржі, як от Binance, Gate.io, OKEX, Huobi, Exmo, Kuna тощо.

Нагадаємо, військовослужбовці також повинні звітувати про доходи, одержані у 2024 році. Але деякі категорії можуть цього не робити, зокрема контрактники рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу, а також резервісти та мобілізовані українці.

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