Доходы в криптовалюте — как правильно декларировать виртуальные монеты

Криптовалютная монета. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинские госслужащие должны декларировать имущество и доходы, в том числе — криптовалюту. Однако не все знают, как правильно отображать информацию об имеющихся виртуальных монетах. Отчетность следует подать до 1 апреля 2025 года за прошлый год.

Об этом рассказали специалисты Главного управления ГНС в Харьковской области.

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Вид объекта и количество криптовалюты

Необходимо найти раздел 10 "Нематериальные активы" и перейти в блок "Информация по криптовалюте", после чего выбрать наименование из выпадающего списка в поле "Вид объекта". Если ни одно название не подходит, следует выбрать "Другое" и указать полное/сокращенное наименование виртуального актива (например, Binance Coin (BNB), The Sandbox (SAND), Polkadot (DOT) и т.д.).

"В поле "Количество" указывается соответствующее числовое значение, соответствующее количеству имеющихся монет криптовалюты, так называемых токенов (tokens) или коинов (coins) по состоянию на последний день отчетного периода. Количество монет (токенов, коинов) не округляется", — отметили специалисты ГНС.

В течение отчетного периода количество монет может меняться за счет конвертации (продажи или обмена крипты). Поэтому важно сохранять историю транзакций для подтверждения изменений, произошедших в результате торговых операций.

Как указать стоимость криптовалюты

В документе присутствует поле "Стоимость, грн", где нужно вписать цену одного вида виртуального актива. Это зависит от индивидуальных обстоятельств декларанта.

В случае обмена надо указать стоимость приобретенных монет, зафиксированную на бирже в момент совершения транзакции (можно пользоваться агрегаторами, которые отображают объективную усредненную цену криптовалюты в определенный период). При покупке монет одного вида несколькими операциями в разные даты следует вписать совокупную стоимость по состоянию на дату последней транзакции. Если крипта приобреталась разных видов и/или в разных поставщиков, то ее декларируют как отдельные объекты. В случае покупки несколькими способами (например, за деньги через банковский перевод и путем обмена) надо узнать выражение стоимости в долларовом эквиваленте на момент совершения операции. При приобретении крипты за доллары, евро и другие валюты необходимо осуществить пересчет стоимости на гривны по официальному курсу Национального банка.

Как узнать публичный адрес

Декларация содержит поле "Идентификатор в системе обращения виртуальных активов (публичный адрес)", куда стоит вписать так называемый публичный (открытый) ключ. Если ваши монеты размещены в электронном кошельке, нужно найти вкладку "Депозитный счет". Именно там отображается адрес.

"Если криптовалюта находится на счете вознаграждений (так называемом Rewards Account), следует указать его публичный адрес. При этом субъект декларирования дополнительно должен владеть информацией о ключе спотового или иного счета, с которого произошло перечисление криптовалюты", — говорится в пояснении ГНС.

А чтобы найти информацию об активе, размещенном в биржевом или программном кошельке (например, Binance), необходимо кликнуть на вкладку "Спот", затем кнопку "Депозит", после чего выбрать валюту и сеть. В результате такой последовательности действий появится публичный адрес, который можно скопировать для внесения в декларацию.

И напоследок, в поле "Информация о поставщике услуг, связанных с оборотом криптовалюты" следует вписать наименование биржи, такое как Binance, Gate.io, OKEX, Huobi, Exmo, Kuna и тому подобное.

Напомним, военнослужащие также должны отчитываться о доходах, полученных в 2024 году. Но некоторые категории могут этого не делать, в частности контрактники рядового, сержантского, младшего офицерского состава, а также резервисты и мобилизованные украинцы.

Мы писали, когда необходимо подавать декларацию о доходе плательщика единого налога 3 группы. В новой форме отчетности появился раздел о начислении и уплате военного сбора.