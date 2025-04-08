Податки у квітні 2025 — чи можна заплатити гроші за іншу людину

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Фізичні особи та ФОПи зобов'язані сплачувати податки за себе. Може виникнути запитання, чи дозволяється вносити платежі зі свого рахунку на користь іншої людини. Контролюючий орган має чітку відповідь.

Про це йдеться на офіційному сайті ДПС.

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Податки за іншу людину

Відповідь очевидна: сплата єдиного податку, військового збору, єдиного соціального внеску тощо здійснюється виключно від власного імені. Платежі за іншу людину зі свого рахунку неприпустимі.

Коли громадяни поповнюють державний бюджет за допомогою технічних пристроїв (банківського автомату, платіжного терміналу, програмно-технічного комплексу самообслуговування) або через касу, то заповнюють обов’язкові реквізити платіжної інструкції, а саме:

"Код фактичного платника" (податковий номер громадянина);

"Призначення платежу" (в довільній формі).

А реквізит "Код платника" містить інформацію про надавача платіжних послуг (банк), через касу/пристрій якого проводиться готівковий розрахунок.

Довідка щодо сплати податків і зборів. Фото: ДПС

Водночас деякі грошові зобов'язання (окрім єдиного соціального внеску) дозволяється погасити іншому суб'єкту господарювання, наприклад, заборгованість. Але необхідно, щоб громадянин був податковим агентом або представником платника податку.

Зауважимо, у квітні 2025 року ФОПи повинні внести обов'язкові платежі у вигляді ЄП, ЄСВ і ВС. Суми залежать від обраної групи спрощеної системи. Наприклад, представники 1 групи мають заплатити всього 2 862,8 грн, а підприємці 2 групи — 4 160 грн. Для 3 групи розмір визначається доходом за звітний період, тобто квартал.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям можуть заборонити виїзд за кордон. Така санкція передбачена при наявності податкового боргу на суму понад 1 млн гривень. До відповідальності притягають керівників юридичних осіб.

Також ми писали, що не всі мобілізовані ФОПи звільнені від єдиного соціального внеску. Податківці зазначили, що пільга не поширюється на підприємців, які мають найманих працівників, а також службовців за контрактом.