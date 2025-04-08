Налоги в апреле 2025 — можно ли заплатить деньги за другого человека

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Физические лица и ФЛП обязаны платить налоги за себя. Может возникнуть вопрос, разрешается ли вносить платежи со своего счета в пользу другого человека. Контролирующий орган имеет четкий ответ.

Об этом говорится на официальном сайте ГНС.

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Налоги за другого человека

Ответ очевиден: уплата единого налога, военного сбора, единого социального взноса и т.д. осуществляется исключительно от собственного имени. Платежи за другого человека со своего счета недопустимы.

Когда граждане пополняют государственный бюджет с помощью технических устройств (банковского автомата, платежного терминала, программно-технического комплекса самообслуживания) или через кассу, то заполняют обязательные реквизиты платежной инструкции, а именно:

"Код фактического плательщика" (налоговый номер гражданина);

"Назначение платежа" (в произвольной форме).

А реквизит "Код плательщика" содержит информацию о предоставителе платежных услуг (банке), через кассу/устройство которого проводится наличный расчет.

Справка по уплате налогов и сборов. Фото: ГНС

Однако некоторые денежные обязательства (кроме единого социального взноса) разрешается погасить другому субъекту хозяйствования, например, задолженность. Но необходимо, чтобы гражданин был налоговым агентом или представителем налогоплательщика.

Отметим, в апреле 2025 года ФЛП должны внести обязательные платежи в виде ЕН, ЕСВ и ВС. Суммы зависят от выбранной группы упрощенной системы. Например, представители 1 группы должны заплатить всего 2 862,8 грн, а предприниматели 2 группы — 4 160 грн. Для 3 группы размер определяется доходом за отчетный период, то есть квартал.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым украинцам могут запретить выезд за границу. Такая санкция предусмотрена при наличии налогового долга на сумму более 1 млн гривен. К ответственности привлекают руководителей юридических лиц.

Также мы писали, что не все мобилизованные ФЛП освобождены от единого социального взноса. Налоговики отметили, что льгота не распространяется на предпринимателей, которые имеют наемных сотрудников, а также служащих по контракту.